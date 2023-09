Rubén Blades en Costa Rica: Esto dijo el panameño sobre el reguetón

“Yo no tengo ese problema de ego que cruza sus metas en la inseguridad. Tengo demasiado tiempo trabajado en esto. He trabajado, gracias a Dios, con los mejores. Superé eso del ego hace muchísimo, desde el día que entendí que lo único que detiene la caída del cabello es el piso”, con esta frase contundente y directa inició Rubén Blades un convivio especial con varios medios de comunicación, efectuada antes del concierto que presentará en Costa Rica, este sábado 9 de setiembre.

Blades quiso conversar con la prensa para presentar su show Salswing!, en el que estará acompañado por la orquesta panameña Roberto Delgado & Big Band. La conversación comenzó con él hablando sobre el espectáculo y, por supuesto, sobre la admiración y el cariño que profesa por la música costarricense.

El panameño Rubén Blades está muy feliz y agradecido por volver a dar un concierto en Costa Rica. La mañana de este jueves 7 de setiembre, conversó con la prensa en un convivio en el Estadio Nacional, en La Sabana. (Jose Cordero)

Como buen conversador que es y con tantas y tantas historias que contar, la charla con Rubén se extendió por más de una hora. Blades habló, entre muchos temas, sobre su opinión del reguetón.

El panameño analizó el hecho de que su música actualmente no tiene la misma repercusión mediática que el reguetón y que entendía la situación. “Los tiempos han cambiado”, dijo, refiriéndose al respecto.

Sobre este tema surgió una consulta: ¿Qué opina de esas canciones que abiertamente hablan de tener relaciones sexuales?

Rubén fue enfático en su posición, una completamente personal. “Soy muy cuidadoso con eso de la censura. Mi censura es que si a mí no me gusta, no lo oigo. Si una persona es corrupta, a mi casa no entra, no la saludo tampoco. Lo que yo no hago es decirle a alguien que no escriba sobre algo, porque siento temor de que de pronto me lo digan a mí también. La moral cambia, las nociones morales van cambiando (...) Personalmente, lo que creo es que cada generación va a crear su respuesta, que no tiene que ser la mejor”.

Rubén Blades habla sobre sus personajes en Hispanía

En este aspecto, el artista alabó el trabajo de René Pérez (Residente) en el género urbano. Afirmó que el puertorriqueño está haciendo cosas que para él son importantes, que evolucionó y que está en un nivel que no tienen muchos.

Además, contó que a uno de sus conciertos en Puerto Rico asistió Bad Bunny con sus papás y con esta anécdota aprovechó para explicar la influencia musical que tiene en los reguetoneros.

“Era el cumpleaños del papá de Bad Bunny y quería verme en concierto. El que no conoce a Bad Bunny tiene una imagen que no es la real de lo que yo vi, por la manera en como se comportaba con sus papás. Fue al concierto porque en su casa se oía Rubén Blades. Al igual que él, también está Farruko, o Tego Calderón, o Daddy Yankee, quien quiera que sea; no me oían solo a mí, sino a la Fania o a Héctor Lavoe, porque era la música que se oía en sus casas.

Antes de su concierto de regreso a Costa Rica, que será en el Estadio Nacional, varios medios de comunicación se dieron cita para una conversación amplia con Rubén Blades. (Jose Cordero)

“Por esta razón es que dentro de lo que son los más famosos exponentes de la cuestión del reguetón hay un reconocimiento al trabajo que se hizo anteriormente en el mundo de la salsa, donde están Willie Colón, Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, todos nosotros incluyéndome a mí también. Ellos son fruto de lo que somos nosotros y qué es lo que representamos”, afirmó.

Sobre el concierto Copiado!

Todavía quedan entradas a la venta para le concierto de Rubén Blades en el Estadio Nacional. Los boletos están disponibles en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢28.500 (preferencial de pie), ¢39.000 (platea preferencial sur), ¢67.000 (sillas VIP), ¢77.000 (BAC Credomatic), ¢100.000 (Platino) y ¢110.000 (Super Fan).

La producción fue enfática en que el concierto comenzará a las 6 p. m. con la participación de Éditus. En una parte de este show, Blades entrará como invitado a cantar con los ticos, por lo que es recomendable llegar temprano.