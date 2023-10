Jesse Baez previo a su concierto en Costa Rica: ‘No puedo dejar de escribir música triste’

Jesse Baez tiene una confesión: a pesar de que su música está teñida por el desamor y la nostalgia, él cuenta que no es capaz de, en su día a día, escuchar música triste.

El cantante guatemalteco-estadounidense posee una relación ambivalente con la música que crea. “Simplemente no puedo oír música que me hable de temas nostálgicos o de soledad. Escucho dos canciones y me ataco a llorar”, revela el músico en una entrevista con Viva. “Me pasaba mucho cuando oía a Elliot Smith: me rompía el corazón y quedaba ‘bajoneado’ el resto del día”.

Jesse Baez vendrá por segunda vez a Costa Rica. Su último disco, 'Amor en Español', lo ha llevado en gira por toda América. Foto: Cortesía Lit Inc

A pesar de esto, a Jesse le da curiosidad que como creador le sucede lo contrario: está intrínsecamente ligado a los acordes tristes y a las sonoridades melancólicas. “Creo que uno es lo que uno es y, si como escucha no puedo oír esta música, me pasa al revés como compositor: casi que solo de esto puedo escribir”, añade el cantante, representante del género R&B en español.

Este domingo 8 de octubre, los acordes y esa particular esencia de Jesse Baez volverán a Costa Rica. El músico se presentará en el Mercadito de La California, en San José, donde sus emociones se encontrarán con todos aquellos que se abrazan con la música sobre desamor y soledad, gracias a la gira Amor en Centroamérica.

Jesse Baez tendrá su gran momento en Costa Rica

Jesse Baez se dio a conocer por la banda Easy Easy y luego tomó su carrera en solitario. Foto: Cortesía Lit Inc

El cantante vive un gran momento en su carrera. Tras más de diez años en la industria ahora goza de grandes audiencias con temas como Pantera, Siempre, Malibú, Miento, Limo, entre otros.

Eso hace que Jesse se encuentre en un momento de reflexión sobre la aceptación que ha logrado a lo largo del continente. Para él, resulta inesperado que su música, en la que predominan los tonos tristes y melancólicos, haya resonado tan fuertemente en un público que, en teoría, podría evitar enfrentarse a esos sentimientos.

“Es sorprendente ver cómo tantas personas conectan con mis canciones, especialmente porque muchas veces hablan sobre momentos tristes de la vida, y a nadie le gusta estar triste”, reflexiona.

Baez dio una sólida presentación cuando vino para el Festival Epicentro, en el 2018. (Jeffrey Zamora R)

Sin embargo, reconoce que la música tiene el poder de transformar las emociones y brindar una perspectiva diferente. “Supongo que la música tiene esa capacidad de darle vuelta a las cosas”, agrega.

En los últimos años, Jesse Baez ha ganado notoriedad en la escena musical al presentarse en festivales de renombre como Lollapalooza, Sonar, Estéreo Picnic y Coca Cola Flow Fest.

Además, ha compartido escenario con relevantes artistas como C. Tangana (con quien ha colaborado en dos ocasiones), Alemán, Ximena Sariñana, Latin Mafia y Álvaro Díaz, entre otros.

Rememorando su primera visita a Costa Rica hace 5 años, durante el Festival Epicentro, Jesse revela que en ese momento no contaba con un repertorio extenso que le permitiera tocar durante una hora.

Ahora, regresa con la emoción de tener una amplia colección de música a sus espaldas y una valiosa experiencia en el escenario.

“Creo que en este género (el R&B) no se puede tomar nada a la ligera a la hora de hacer canciones. Es un género muy sentimental, que requiere vulnerabilidad. Me siento afortunado de haber podido escribir y crear mucha música durante todo este tiempo. Estoy muy agradecido porque ha sido bien recibida y así puedo volver a Costa Rica con mucho por cantar”, explica.

¿Es posible para Jesse escribir de otros temas? Si uno revisa su discografía, encuentra que otro de los temas comunes en su música es el de la envidia ajena.

En canciones como F y Fácil habla sobre cómo sacudirse de los “haters” y las contracorrientes que tiene en su carrera como músico. “Pero cantar sobre eso se siente muy distinto a cantar sobre estar triste”, dice el chapín sobre la composición de esas canciones. “Es como algo más lúdico, más de divertirse hablando de lo que puedan pensar los demás”.

“Creo que, ahora que lo pienso, los temas como lo solitario que uno se puede sentir cuando le rompen el corazón tienen algo especial en mí. Dudo mucho que pasen los años y pueda dejar de sobre esos sentimientos. Simplemente no puedo dejar de escribir música triste”, cuenta.

¿Es una bendición o una maldición escribir sobre estos temas? Jesse cuenta que prefiere no sobrepensarlo. “Creo que es solo algo que sale de mis manos y de mi voz. Cada quien tiene su personalidad y, como te digo, procuro hacer música triste sin yo sentirme triste. Por el momento me ha funcionado”, dice entre risas.

¡No se lo pierda! Copiado!

Jesse Baez tiene 35 años y asegura sentirse en uno de los mejores momentos de su carrera. (Daniel Patlán/Desde 1989)

El espectáculo de Baez en Costa Rica contará con dos teloneras. Antes de que salga a escena se presentarán las ticas Abbie y Canina. Además habrá un after party que estará a cargo de In Betwin, DJ Maxx y AZN L.

La cita está pactada para el domingo 8 de octubre. Las puertas del Mercadito se abrirán a partir de las 5 p. m. y la fiesta musical se extenderá hasta las 12 de la noche.

Las entradas están disponibles en Starticket.cr hasta agotar existencias. Están a la venta los boletos por un monto de $45.

Por $80, también están disponibles tiquetes para Meet and Greet.