Xbox revela los esperados lanzamientos para la primera semana de diciembre

Xbox iniciará el mes de diciembre con lanzamientos que serán una tentación para los amantes de los videojuegos y aquí le traemos una lista de los más esperados para que se vaya preparando.

El próximo lunes 2 de diciembre llegará Get to Work, optimizado para consolas Xbox Series X y Xbox Series S. El juego consiste en un joven que tiene la misión de conquistar el mundo corporativo sobre patines.

El martes 3 de diciembre será el turno de Cricket: Jae’s Really Peculiar Game para Xbox Series X, Xbox Series S y Smart Delivery. Los jugadores deberán viajar al pasado para arreglarlo, enfrentándose a batallas, golpes y desafíos que pondrán a prueba el trabajo en equipo.

Muchos ya están más que listos para los juegos que se vienen.

El 4 de diciembre estará cargado con títulos como The Thaumaturge, Godsvivors, Super Astro Cat, Boundland y Magical Backpack.

El 5 de diciembre promete ser aún más emocionante, con una lista repleta de lanzamientos como FANTASIAN Neo Dimension, The Thing: Remastered, Uncle Chop’s Rocket Shop, Symphonia y muchos más.

Finalmente, el 6 de diciembre se podrá disfrutar de Indiana Jones and the Great Circle: Digital Premium Edition, Marvel Rivals, Path of Exile 2 Early Access Supporter Packs y muchos otros títulos adicionales.

Si usted desea ver la lista completa y adquirir estos juegos, puede visitar: news.xbox.com