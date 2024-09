Switch 2 hizo un anuncio que los va a dejar con la boca abierta

La Switch 2, como le llaman los fans a la próxima consola de Nintendo, podría no anunciarse todavía de manera oficial, pero por todos lados se está filtrando información. Y ahora, se reveló uno de los estudios que va a estar detrás de la creación de juegos para esta nueva generación.

Switch 2 podría convertirse en una de las consolas más importantes de la década y ahora encontró un nuevo aliado. Foto: Ke Vin/Unsplash.

Se trata nada más y nada menos que de Amazon Games, la división de videojuegos de la compañía Amazon.

Y es que, no muchos lo saben, pero desde hace un tiempo Amazon ha venido invirtiendo bastante billete en el mundo de los videojuegos, y ahora están listos para dar el gran salto.

La información viene de Europa Press, quienes revelaron que los juegos se van a desarrollar tanto para la Nintendo Switch actual como para la nueva generación.

Eso sí, aclararon que se van a esperar hasta que la nueva consola esté un poco más avanzada, antes de comenzar a desarrollar juegos para esta.

Amazon Games podrá no ser el estudio más conocido, desarrollando juegos como Lost Ark y King of Meat, que son tan relevantes; pero sí tienen una corporación multimillonaria detrás, así que dinero no va a faltar.

Amazon tiene un servicio de straming de videojuegos, similar a Netflix, llamado Amazon Prime Gaming. Foto: Tom's Guide.

En este momento están desarrollando juegos dentro de franquicias como El Señor de los Anillos y Tomb Raider.

En cuanto a la Nintendo Switch 2, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, confirmó que los fans se van a enterar de la nueva consola “dentro de este año fiscal”, es decir, en algún momento antes del 31 de marzo de 2025.