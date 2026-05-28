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Un jaguarundi, especie de felino poco común y en peligro de extinción, fue visto por primera vez en un parque de Brasil

El raro felino fue captado por cámaras en una de las mayores áreas protegidas de Brasil durante un monitoreo ambiental

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cámaras instaladas en la Amazonía brasileña registraron por primera vez a un jaguarundi en Grão-Pará junto a otras 43 especies.
Cámaras instaladas en la Amazonía brasileña registraron por primera vez a un jaguarundi en Grão-Pará junto a otras 43 especies. (Programa Grande Tumucumaque/Divulgación)







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O Globo

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