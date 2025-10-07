Relación del hijo menor de David Beckham con su novia divide opiniones por diferencia de edad

Jackie Apostel defendió su relación con Cruz Beckham tras una crítica por su diferencia de edad. La respuesta generó apoyo en redes.

La brasileña Jackie Apostel, actual pareja de Cruz Beckham, respondió en redes sociales a un comentario que cuestionó la diferencia de edad entre ambos. Apostel tiene 29 años, mientras que Cruz, hijo menor de David y Victoria Beckham, tiene 20 años.

El comentario surgió a partir de una fotografía familiar publicada por Victoria Beckham durante la Semana de la Moda de París, el pasado viernes 3 de octubre. En la imagen aparecía la familia Beckham junto a Anna Wintour, exdirectora de la revista Vogue.

En ese contexto, una usuaria escribió en la publicación: “¿Por qué una mujer de 29 años está saliendo con un joven de 20? Esto simplemente es extraño”.

El mensaje, que superó las 180 reacciones, motivó una respuesta de Apostel. La cantante enumeró una serie de cualidades de su pareja para justificar la relación.

La respuesta de la brasileña recibió apoyo de múltiples internautas, quienes defendieron la relación y destacaron un posible doble estándar.

Cruz y Jackie comenzaron su relación en junio de 2024. En octubre del mismo año, la pareja confirmó públicamente su vínculo mediante publicaciones en redes sociales.

Cruz Beckham es uno de los cuatro hijos del matrimonio Beckham, casados desde 1999. Los otros tres hijos de la pareja británica son Harper, de 14 años, Romeo, de 23, y Brooklyn, de 26.

