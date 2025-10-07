Tendencias

Relación del hijo menor de David Beckham con su novia divide opiniones por diferencia de edad

La brasileña detalló por qué mantiene una relación con Cruz Beckham, hijo de David y Victoria, a pesar de su diferencia de edad

Por O Globo / Brasil / GDA
Jackie Apostel defendió su relación con Cruz Beckham tras una crítica por su diferencia de edad. La respuesta generó apoyo en redes.
Jackie Apostel defendió su relación con Cruz Beckham tras una crítica por su diferencia de edad. La respuesta generó apoyo en redes. (Instagram/@jackie.apostel)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

