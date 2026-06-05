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Psicología explica qué revela una habitación desordenada sobre la personalidad y las responsabilidades

Especialistas en psicología explican cómo este hábito puede influir en las responsabilidades, las rutinas y el bienestar diario

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Por El Comercio / Perú / GDA
Mantener una habitación en constante desorden puede asociarse con procrastinación, estrés y problemas para sostener hábitos estables.
Mantener una habitación en constante desorden puede asociarse con procrastinación, estrés y problemas para sostener hábitos estables. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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