Ciencia

La psicología afirma que quienes olvidan nombres con facilidad no son distraídos, sino que su memoria funciona diferente

Recordar nombres puede ser difícil incluso con buena memoria. La psicología detalla las causas y cómo enfrentarlas

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Por La Nación / Argentina / GDA
La dificultad para recordar nombres tiene base científica. Expertos explican por qué sucede y cómo mejorar este proceso mental.
La dificultad para recordar nombres tiene base científica. Expertos explican por qué sucede y cómo mejorar este proceso mental. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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