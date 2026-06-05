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La psicología revela qué distingue a las personas que siempre llegan temprano a sus compromisos

¿Qué hace que algunas personas lleguen siempre antes de la hora acordada? La psicología identifica rasgos poco conocidos que influyen en su forma de actuar y relacionarse con los demás

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Por El Comercio / Perú / GDA
Llegar temprano no solo refleja educación. Expertos afirman que también puede evidenciar organización, disciplina y control emocional.
Llegar temprano no solo refleja educación. Expertos afirman que también puede evidenciar organización, disciplina y control emocional. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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