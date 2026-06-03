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La psicología explica que las personas que se van de una fiesta sin avisar no son mal educadas, sino que agotaron su batería social

Especialistas afirman que retirarse sin avisar puede ser una forma de autocuidado ante la saturación emocional y el cansancio social

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Por El Comercio / Perú / GDA
El agotamiento emocional, el ruido y la presión social influyen en quienes prefieren abandonar reuniones sin despedirse de los demás.
El agotamiento emocional, el ruido y la presión social influyen en quienes prefieren abandonar reuniones sin despedirse de los demás. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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