Ciencia

La psicología dice que guardar silencio en los grupos de WhatsApp no refleja desinterés, sino una forma de manejar emociones y límites personales

Descubra qué explica la psicología sobre las personas que nunca responden en grupos de WhatsApp

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Por La Nación / Argentina / GDA
El silencio en grupos de WhatsApp puede responder a preferencias personales, salud mental o necesidad de establecer límites sanos.
El silencio en grupos de WhatsApp puede responder a preferencias personales, salud mental o necesidad de establecer límites sanos. (ChatGPT/Generada con IA)







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