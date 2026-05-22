La psicología dice que guardar silencio en los grupos de WhatsApp no refleja desinterés, sino una forma de manejar emociones y límites personales

El silencio en grupos de WhatsApp puede responder a preferencias personales, salud mental o necesidad de establecer límites sanos.

Guardar silencio en los grupos de WhatsApp no siempre refleja desinterés o mala educación. Según la psicóloga, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, Rebeca Cáceres, este comportamiento responde a múltiples factores personales y emocionales.

La especialista explicó al medio español Semana que no existe una forma correcta de actuar en los chats grupales. Indicó que cada persona maneja estos espacios de manera distinta según su personalidad, sus responsabilidades y el tiempo disponible.

Cáceres señaló que responder o guardar silencio en un grupo no debe interpretarse como un problema psicológico ni como una señal negativa. Añadió que el comportamiento digital refleja la diversidad de cada individuo.

La psicóloga afirmó que muchas personas simplemente prefieren mantenerse en silencio. También comentó que algunas no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales o masivos.

Para la experta, no responder mensajes puede convertirse en una forma legítima de autocuidado. Explicó que establecer límites sanos ayuda a proteger el bienestar emocional y permite actuar de forma coherente con los propios valores y necesidades.

“Es una forma de respeto hacia uno mismo, porque implica actuar en coherencia con los propios valores, gustos y formas de estar en el mundo”, indicó la especialista.

Cáceres insistió en que el silencio en un chat grupal no debe asumirse como un rechazo personal. Indicó que muchas veces quienes se sienten ignorados interpretan emociones propias que la otra persona no intenta transmitir.

La especialista recomendó evitar la sobreinterpretación de las conductas en redes sociales. Según dijo, normalizar las distintas formas de comunicación también favorece la salud mental.

Otro de los puntos que destacó fue la importancia de la inteligencia emocional. Explicó que cada persona vive de forma distinta la ausencia de respuesta dentro de un grupo y que resulta necesario aprender a manejar esas emociones sin asumir intenciones negativas.

Además, sugirió que, si existe una inquietud real sobre el comportamiento de alguien, lo más adecuado es iniciar una conversación privada y directa. Consideró que los vínculos cercanos se fortalecen mejor en espacios individuales y honestos.

Cáceres también resaltó el valor del autoconocimiento para cuidar la salud mental. La psicóloga, quien además dirige Tribeca Psicólogos y trabaja como profesora en la Universidad Internacional de Valencia, aseguró que conocerse mejor permite afrontar de manera más clara el mundo interno y externo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.