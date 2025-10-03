El video de Kate Middleton bajando de espaldas de un avión militar causa furor en redes

Kate Middleton sorprendió al bajar de espaldas de un avión militar, en tacones, durante una visita a una base aérea en Reino Unido.

La princesa Kate Middleton sorprendió al público durante una visita a una base de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, al descender de espaldas por una escalinata colocada junto a un avión militar, mientras vestía zapatos de tacón alto.

El video de ese momento, grabado el 3 de octubre en Lincolnshire, circuló rápidamente en Instagram, TikTok y X, y ya acumula millones de reproducciones.

El gesto de la princesa, que descendió con precisión mientras mantenía su compostura, recibió múltiples elogios en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su porte, su elegancia y la seguridad con la que realizó la maniobra, poco habitual en figuras públicas.

Además del video, también generó reacciones positivas el atuendo que lució durante la visita. Kate Middleton utilizó un traje sastre del diseñador Alexander McQueen, el cual fue ampliamente celebrado por sus seguidores.

En los espacios de comentarios, los usuarios elogiaron su apariencia. Algunos calificaron su estilo como “impecable”, mientras que otros destacaron su gracia al enfrentar situaciones protocolares exigentes.

The Princess of Wales has three children……just saying. Keeps your eyes down. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Gk0YeqQY4J — Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) October 2, 2025

Kate Middleton está casada con el príncipe William, heredero del trono británico, desde el año 2011. Ambos tienen tres hijos: el príncipe George de 12 años, la princesa Charlotte de 10 años y el príncipe Louis de 7 años.

A pesar de su popularidad, Middleton mantuvo un perfil bajo durante buena parte del 2024, debido a que recibió tratamiento contra el cáncer. La princesa anunció su diagnóstico en febrero y, posteriormente, comunicó que finalizó la quimioterapia hace aproximadamente un año.

Su reaparición pública ha sido seguida con atención por los medios internacionales y por sus seguidores, quienes ven en ella una de las figuras más relevantes dentro de la familia real británica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.