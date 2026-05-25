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Científicos estudian la corteza terrestre y plantean que la península ibérica podría girar en sentido horario

Investigadores analizaron terremotos y datos satelitales para reconstruir las fuerzas que actúan bajo el Mediterráneo occidental

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Por Jailine González Gómez
Científicos identificaron señales tectónicas que podrían impulsar una lenta rotación de la península ibérica.
Científicos identificaron señales tectónicas que podrían impulsar una lenta rotación de la península ibérica. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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