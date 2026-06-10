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Albert Einstein, físico alemán sobre el éxito: ‘Trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino de convertirse en un hombre de valor’

El físico alemán, ganador del Nobel de Física, también trascendió por reflexiones que relacionan el éxito con los principios personales

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Por Europa Press
Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes.
La célebre frase de Albert Einstein sobre el valor personal sigue inspirando a millones, junto con un legado que revolucionó la física. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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