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Albert Einstein, una de las frases que marcaron su legado: ‘No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos’

Albert Einstein dejó una reflexión que todavía genera debate sobre cómo enfrentar los problemas y cambiar la forma de pensar en momentos difíciles

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Por La Nación / Argentina / GDA y Europa Press
Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes.
Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes. (Europa Press/Europa Press)







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