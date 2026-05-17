Albert Einstein, una de las frases que marcaron su legado: ‘No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos’

Einstein nació en 1879 y obtuvo el Nobel en 1921. Sus frases sobre imaginación, la vida y educación siguen vigentes.

Albert Einstein nació en 1879 y desde joven mostró interés por las matemáticas y la física. Estudió en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.

Entre sus reflexiones destaca: “No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos”.

En 1905 publicó una de las investigaciones que marcaron la ciencia; se trata de “Annus Mirabilis”. Ese año también presentó la teoría de la relatividad especial y formuló la ecuación E=mc².

Más adelante también explicó el efecto fotoeléctrico mediante conceptos de mecánica cuántica. Ese trabajo le permitió ganar el Premio Nobel de Física en 1921.

Einstein murió en 1955, pero muchas de sus frases todavía mantienen impacto mundial.

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