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África unida: 11 países construyen una muralla de 8.000 km con la idea de frenar el desierto del Sahara

La iniciativa reúne a 11 países africanos y pretende recuperar 100 millones de hectáreas antes de 2030 para combatir la desertificación

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Por La Nación / Argentina / GDA
África impulsa una barrera natural contra el Sahara, pero corrupción, sequías y atrasos complican el megaproyecto ambiental.
El ambicioso plan ambiental africano avanza con resultados parciales mientras intenta frenar el crecimiento del Sahara y proteger comunidades vulnerables. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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