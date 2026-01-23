Ciencia

África se está partiendo en dos: geólogos identifican la grieta donde podría nacer un nuevo océano

Científicos explican cómo pulsos de calor bajo África oriental abren una grieta que, en millones de años, podría dividir el continente y formar un nuevo océano

Por O Globo / Brasil / GDA
El este de África se estira por pulsos de calor del manto y muestra grietas visibles que anticipan un cambio geológico a gran escala.
El este de África se estira por pulsos de calor del manto y muestra grietas visibles que anticipan un cambio geológico a gran escala.







