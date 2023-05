Karla Gómez, conductora tica del programa mexicano ‘Hoy’, ahora es productora de Telehit

La actriz y presentadora costarricense Karla Gómez sigue abriéndose camino en México, país en el que ya suma más de dos décadas de vivir y que le ha dado la oportunidad de consolidar su carrera artística.

Si bien su rostro ya es habitual en la televisión mexicana, pues por varios años ha formado parte del elenco del afamado programa matutino Hoy y ha sido presentadora de varios programas especiales de Televisa, ahora también está trabajando detrás de cámaras como productora.

La presentadora detalló que Telehit le dio la oportunidad de explotar esta nueva faceta durante la pandemia, cuando a mediados del 2021 le solicitaron producir el programa Teleheat, un espacio que se trasmite de lunes a viernes, en diferentes horarios, y en el que entrenadores profesionales le enseñan a la gente a hacer ejercicio con implementos fáciles de conseguir en la casa.

Karla Gómez ya tiene más de 25 años de vivir en México. (Instagram)

El programa fue tan exitoso que el canal decidió solicitarle a la conductora una segunda producción, que recién se estrenó. Se trata de Huella digital, un programa de entrevistas a influencers, youtubers y todo tipo de creadores de contenido, así como cantantes y actores.

De acuerdo con la tica, la idea del programa, que se trasmite en vivo todos los lunes y miércoles a las 7 p. m., es dar a conocer esos talentos que se han adueñado de las redes sociales, con la intención de presentarlos, pues hay un sector de la población que desconoce ese otro mundo que también está lleno de personalidades.

“Ha sido un reto alto, pero estoy muy contenta, porque estoy aprendiendo muchísimo. Lo estoy haciendo con toda la pasión, con toda la dedicación y todo el respeto que merece. Estoy siguiendo el ejemplo de la gente con las que yo he trabajado en mi vida, que han sido mis maestros en mi carrera, que son personas como Magda Rodríguez, Memo del Bosque, René Franco, Andrea Rodríguez, Juan Osorio y Carlos Moreno”, comenta.

Esta nueva etapa ha abarcado gran parte del tiempo de Karla, quien asegura que ha tratado de aprovecharla al máximo, pues sabe que es una de las grandes oportunidades que ha tenido en tierras aztecas.

De hecho, uno de sus proyectos es formar una carrera en esta área que le apasiona.

“Estoy muy agradecida y quiero empezar una carrera de productora como se debe, quiero hacer las cosas bien; entonces estoy aprendiendo mientras tengo dos producciones a cargo. Ha sido bastante intenso y me tiene muy ocupada, pero estoy muy agradecida”, resalta.

Poco tiempo

Karla, quien sigue a cargo del segmento musical de Hoy -en el que entrevista artistas, presenta las tendencias y los estrenos del momento-, asegura que siempre piensa en regresar a la actuación, sin embargo, es consciente que por ahora eso no se puede.

“Es algo que quiero retomar, porque a mí la actuación me apasiona muchísimo y me gustaría regresar a alguna novela, alguna serie, pero en este momento quiero producir y quiero hacerlo bien, porque es mucha responsabilidad y no quiero defraudar a nadie. Producir es un peso muy grande y siendo honesta, yo soy nueva produciendo.

“Me siento como cuando yo empecé a conducir, que me daba miedo jalarme una torta y yo decía: ‘Tengo que hacerlo bien’ y me esforzaba más de la cuenta y creo que eso es lo que me está pasando en este momento con la producción. Aunque tengo un equipo, tengo que supervisar todas las áreas para que todo salga perfecto. Quizá después pueda delegar un poquito para regresar a la actuación pero, por lo pronto, sigo en Hoy y en Telehit”, explica.

Karla Gómez participó en el desfile que Toribio&Donato presentaron en el Parque Central, en San José, el pasado mes de marzo como parte de la edición número 16 del festival Transitarte. (Cortesía Karla Gómez)

Eso sí, aunque tiene poco tiempo,Karla trata de sacar un par de días para visitar Costa Rica, donde está su familia, su casa y ese lugar seguro que tanto añora.

La conductora, de 46 años, reconoce que quizá no son temporadas largas como antes, pero siempre tiene presente el “Pura vida” que la caracteriza.

“Para mí ir a Costa Rica representa cargarme de energía, de mis raíces, reafirmar quién soy y reconectar con mis valores y con lo que realmente es importante en mi vida. México es un país con el que estaré siempre agradecida por las oportunidades de trabajo, de crecimiento, de aprendizaje que he tenido; sin embargo, Costa Rica es Costa Rica, es sinónimo de mi familia, de mi casa y es mi esencia. Siempre”, asegura.