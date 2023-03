Óscar 2023: Le contamos dónde ver las películas ganadoras de este año

El filme sobre el multiverso Everything Everywhere All At Once, llamada por su nombre es español Todo a la vez y en todas partes, se convirtió en la gran vencedora de la gala del Óscar tras conseguir siete estatuillas (mejor película, mejor director, mejor actriz protagónica, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión original y mejor edición).

Si usted quiere ver Everything Everywhere All At Once puede hacerlo a través de Amazon Prime.

All Quiet in the Western Front también fue otra de las películas más galardonadas de la noche, alzándose con cuatro estatuillas doradas (mejor fotografía, mejor película extranjera y mejor diseño de producción). Este filme puede ser visto en la plataforma de Netflix.

Por su parte The Whale, filme que ganó dos estatuillas -una a mejor actor principal y la otra a mejor maquillaje-, puede disfrutarse en Amazon Prime y Apple TV+.

Brendan Fraser se alzó con la estatuilla a mejor actor por 'The Whale'.

El primer galardón que se entregó durante la ceremonia número 95 de los premios Oscar fue para el mexicano Guillermo del Toro, que se ha consagrado con la cinta Pinocho en la categoría de mejor película animada. Esta película usted puede encontrarla en Netflix.

Por la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, Ruth E. Carter se llevó a casa el galardón a mejor diseño de vestuario. Esta misma había ganado el Oscar en 2018 por la primera película de la serie, Black Panther, convirtiéndose en la primera afroestadounidense en ganar en dicha categoría. Encuéntrela en Disney+.

Ruth E. Carter repitio la hazaña del 2018, ganando nuevamente el Oscar a mejor diseño de vestuario. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Navalny, el documental que desenmascara a Putín, ganó la estatuilla a mejor documental en los Oscar 2023, dando un mensaje rotundo contra el presidenre Ruso y la invasión de su país a Ucrania. Puede ser visto en HBO Max.

La noche del Óscar se vio adornada con muchas puestas en escena, donde las presentaciones como la de Lady Gaga y Rihanna estuvieron a la altura, sin embargo, el Óscar a mejor canción original se lo llevó Natu Natu de RRR, misma producción que usted puede encontrar en Netflix.

Los premios a mejor cortometraje y mejor corto animado se lo llevaron An Irish Goodbye, filme que aún no está disponible en plataformas de streaming. Sin embargo los cortos The Boy, The Mole, The Fox and the Horse los puede ver en Netflix.

La categoría a Mejor documental corto lo ganó The Elephant Whispers (Nuestro bebé elefante) Este es un corto disponible en Netflix que trata de una pareja del sur de la India, que dedican sus vidas a cuidar del pequeño Raghu, un elefante huérfano con el que forman una familia sin igual.

'Ellas Hablan', en inglés 'Women Talking', es la demoledora historia que logró ganar el galardón mejor guión adaptado.

La categoría a mejor guión adaptado se lo llevó la aclamada Ellas hablan (Women Taking), disponible en Apple TV+, este premio fue una de los grandes momentos de la noche, ya quela Academia de Hollywood reconoció el trabajo duro de este equipo de trabajo.

Por su parte en Paramount+ podrás encontrar Top Gun: Maverick, que ganó el Oscar a mejor diseño sonoro y que competía por la estatuilla a mejor película del año.

LEA MÁS: Premios Oscar 2023: ‘Everything Everywhere All At Once’ arrasó en una noche conmovedora