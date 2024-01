‘La sociedad de la nieve’ sigue con su racha de éxitos, ahora está nominada a los premios Bafta

La película La sociedad de la nieve no solo ha calado en los corazones del público, que la colocó entre las favoritas de las producciones de Netflix para este 2024, sino que también ha destacado en las altas esferas del cine internacional. La producción, que retrata la historia del avión que se accidentó en Los Andes, en 1972, recibió una nominación a los premios Bafta 2024.

La Academia del Cine Británica anunció este jueves a los nominados a sus prestigiosos premios. Entre ellos destaca la mención a La sociedad de la nieve en la categoría mejor película de habla no inglesa. El filme compite con otros títulos como 20 days in Mariupol (Ucrania), Anatomy of a Fall (Francia), Past lives (Estados Unidos, en idioma coreano) y The Zone of Interest (Reino Unido, pero grabada en alemán y polaco).

En su cuenta de X (antes Twitter), el director J.A Bayona, se mostró muy agradecido por la nominación. “Nuestro reparto y equipo hicieron lo imposible para rendir tributo a su memoria. Muchas gracias, BAFTA. Ahora toca brindar por todos nuestros amigos y colegas en España, Uruguay, Argentina y Chile”, escribió el cineasta.

De las 45 personas que viajaban en el avión accidentado en Los Andes, solo lograron sobrevivir 16. Sus luchas, dolores, pérdidas y esfuerzos son retratados en la película 'La sociedad de la nieve', de Netflix. (Netflix)

La sociedad de la nieve, una historia real de amor, amistad y lucha por la vida

La sociedad de la nieve está disponible en Netflix. El filme recrea las experiencias de los sobrevivientes de la tragedia aérea ocurrida en 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en las montañas nevadas de la cordillera de los Andes.

Los hechos se remontan al 13 de octubre de 1972, cuando el equipo de rugby de Montevideo, Uruguay, el Old Christians Club, abordó el vuelo 571 con destino a Santiago, Chile, donde disputaría un partido. Sin embargo, la densa nevada en los Andes provocó que el avión descendiera y se estrellara en lo más alto de las montañas, donde las temperaturas pueden llegar a alcanzar los 40 grados bajo cero.

De las 45 personas que viajaban en el vuelo, solamente 16 lograron sobrevivir. El rescate se dio el 22 de diciembre de ese mismo año.

Los nominados a los BAFTA

Siguiendo con los principales nominados de los Bafta, el filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, recibió 13 nominaciones, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor. Es, sin duda, la clara favorita.

Por su parte Poor Things, de Yorgos Lanthimos, obtuvo 11 postulaciones. Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese) y The Zone of Interes (Jonathan Glazer) lograron nueve.

En los premios Globos de Oro, Robert Downey Jr. ganó el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en 'Oppenheimer', ahora está nominado al BAFTA. (Cortesía)

Esta es la lista de nominados en las principales categorías:

Mejor película

Anatomy of a Fall.

The Holdovers.

Killers of the Flower Moon.

Oppenheimer.

Poor Things.

Mejor actriz

Fantasia Barrino, The Color Purple.

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall.

Carey Mulligan, Maestro.

Vivian Oparah, Rye Lane.

Margot Robbie, Barbie .

. Emma Stone, Poor Things.

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro.

Colman Domingo, Rustin.

Paul Giamatti, The Holdovers.

Barry Keoghan, Saltburn.

Cillian Murphy, Oppenheimer .

. Teo Yoo, Past Lives.

Mejor película en idioma extranjero (no inglés)

20 Days in Mariupol.

Anatomy of a Fall.

Past Lives.

La sociedad de la nieve.

The Zone of Interest.

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor director

All of Us Strangers , Andrew Haigh.

, Andrew Haigh. Anatomy of a Fall, Justine Triet.

Justine Triet. The Holdovers , Alexander Payne.

, Alexander Payne. Maestro , Bradley Cooper.

, Bradley Cooper. Oppenheimer , Christopher Nolan.

, Christopher Nolan. The Zone of Interest, Jonathan Glazer.

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer .

. Danielle Brooks, The Color Purple.

Claire Foy, All of Us Strangers.

Sandra Hüller, The Zone of Interest.

Rosamund Pike, Saltburn.

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers.

Mejor actor de reparto

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon.

Robert Downey Jr., Oppenheimer.

Jacob Elordi, Saltburn.

Ryan Gosling, Barbie.

Paul Mescal, All of Us Strangers.

Dominic Sessa, The Holdovers.

Mejor película británica