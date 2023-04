HBO Max estrena ‘Love and Death’ con Elizabeth Olsen: Aquí la fecha de estreno, sinopsis y más

Elizabeth Olsen vuelve a la televisión este 27 de abril con el personaje de Candy Montgomery en Love and Death, serie de HBO Max que enganchará a más de uno este 2023.

Olsen se aleja de La Bruja Escarlata y cambia los superhéroes de las películas y series de Marvel por una historia basada en un escalofriante caso de true crime (crimen real) acerca de un asesinato en Texas en la década de los años 80.

Sinopsis Copiado!

Esta producción se basa en la verdadera historia de dos parejas: Candy y Pat Montgomery (Elizabeth Olsen y Patrick Fugit) y Betty y Allan Gore (Lily Rabe y Jesse Plemons). Aparentemente son unos buenos amigos que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas, hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a empuñar un hacha.

Antes de que sucediese el crimen, las dos parejas eran amigas y vecinas, pero algo se interpuso entre ellas: Candy empezó a sentirse atraída por el marido de Betty, Allan; ambos iniciaron una aventura en secreto.

Candy se sentía atrapada como ama de casa y madre de los suburbios privilegiados. Aunque aún no se había revelado el secreto, la amistad entre Candy y Betty se fue deteriorando, hasta que la tensión escaló más de la cuenta.

El 13 de junio de 1980, cuando Allan estaba en un viaje de negocios, Betty fue encontrada muerta. Había sido atacada 41 veces con un hacha. Todo apuntaba a Candy, la última persona en verla con vida.

Serie 'Love and Death' va a contar con un total de 7 episodios, los cuales estarán en la plataforma de forma semanal. (HBO Max)

Al mando de Love and Death encontramos a un veterano de la televisión, David E. Kelley, responsable de éxitos relativamente recientes como Big Little Lies y The Undoing, además de otras producciones reconocidas como El abogado y Ally McBeal.

En su nuevo trabajo con HBO Max como guionista y productor ejecutivo, apuesta más bien por el crimen real para contar una historia de amistad, traición y asesinato,

Junto a Elizabeth Olsen, encontramos al siguiente reparto: