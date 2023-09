Verónica González revela problema de salud: ‘Soy copartícipe de esta situación’

La presentadora Verónica González abrió su corazón con sus seguidores en redes sociales para contarles un poco más sobre el problema de salud que la ha afectado los últimos meses.

La Miss Costa Rica 2007 afirmó que su decisión en hablar del tema recae en que muchas personas pueden experimentar síntomas como ella y no saber a qué se deben.

Con un video colgado en su cuenta de Instagram, este jueves 21 de setiembre, la conductora comenzó explicando sus síntomas.

Verónica González se enteró que padece de la tiroides tras realizarse varios exámenes médicos.

“Empecé con un cansancio extremo, anímica y emocionalmente me sentía desmotivada y no tenía una razón concreta para sentirme así; y empecé a experimentar una serie de situaciones. Se me comenzó a caer el pelo, por ejemplo”, comentó.

Sin embargo, Verónica asegura que lo que más me afectaba era que no tenía energía y que “no me sentía en mi cuerpo”; por ello, decidió buscar ayuda profesional.

“Fui al médico, hice todos los exámenes y me di cuenta que mi problema es de tiroides. Tengo una herencia familiar, pero también yo soy copartícipe de esta situación porque descuidé mi cuerpo y comencé a trabajar en exceso y dejé de priorizarme”, explicó.

Según detalla la carismática conductora, allí entendió que “si yo no me priorizo, mi cuerpo en determinado momento me va a dar señales de que no estoy haciendo las cosas bien”.

“Si yo no hago las cosas bien y no me detengo, no me doy el descanso, la alimentación y todo lo que necesito para que mi cuerpo esté equilibrado, en determinado punto él se va a encargar de detenerme”, dijo.

Verónica terminó su video hablando de la importancia de ir al médico y preocuparse por la salud.

Dijo que esperaba que su situación “le pueda ayudar” a otras personas y les dio un último consejo a sus seguidores: “examínense, revísense pero sobre todo cuídense mucho y prioricen su salud”.