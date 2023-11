A Mauricio Wright le da lo mismo enfrentar a Saprissa o Alajuelense en semifinales

Cartaginés prácticamente selló su boleto a las semifinales del Torneo de Apertura 2023, tras empatar 1 a 1 ante el Sporting FC. El técnico Mauricio Wright se mostró muy complacido por lograr uno de los objetivos del club y aunque su equipo no entra como uno de los favoritos, recalcó que aún siendo cuartos, ya fueron campeones en el Clausura 2022.

Mauricio Wright considera que el Cartaginés viene en una curva ascendente y que puede competir contra cualquiera en las semifinales del Torneo de Apertura 2023. (Jose Cordero)

A Wright le da lo mismo si es Saprissa o Alajuelense el rival en las semis. El timonel aceptó que están en deuda ante los otros grandes, ya que no le ganaron a ninguno en lo que va de la temporada, pero considera que la segunda fase es un torneo aparte y todo puede pasar.

Los blanquiazules tienen seis puntos de ventaja sobre Guanacasteca (seis por disputar para la ADG). La diferencia de gol favorece a los centenarios (+9 contra 0), por lo que la única forma de que los guanacastecos se metan es goleando a Liberia, en el Chorotega, y a Alajuelense, en el Morera Soto, combinado con una derrota de Cartaginés en Pérez Zeledón, en la fecha 22.

¿Qué valoración hace de las formas en la que terminan casi que amarrando la clasificación?

- Las formas son como son. Hicimos todo para buscar más anotaciones ante Sporting, pero no tuvimos la contundencia y es una situación que se nos ha presentado desde partidos atrás. Así es el fútbol y lo positivo es que ya logramos el objetivo que se trazaron los muchachos.

”Nos vamos con la sensación de que el equipo se comporta de una manera importante y no tenemos altos y bajos. Desde hace rato venimos con un comportamiento muy bueno.

”Ahora, estando adentro de las semifinales, cualquier cosa puede pasar. Tengo la experiencia, porque he sido campeón en tres ocasiones y siempre he entrado de una manera incómoda. En lo que viene, queremos terminar bien en Pérez Zeledón, porque Cartaginés no es un equipo mezquino”.

¿Da lo mismo entrar tercero o cuarto?

- No escogemos. Si uno eligiera, lo que me hubiera gustado era terminar líder y con muchos puntos de diferencia, pero no fue así. La realidad es que clasificamos y lo hicimos bien, porque el Cartaginés se mantuvo todo el torneo entre los cuatro mejores.

”Cualquier rival que nos toque va a ser fuerte, porque están los cuatro que mejor lo hicieron. Me siento agradecido con los muchachos, porque hemos tenido un comportamiento bueno y estable. Este equipo puede soñar y ya hemos visto que no siempre el líder general es campeón”.

¿Le preocupa que no derrotó a los otros tres clasificados?

- Cuando uno trabaja bien, las cosas se van a dar. Son estadísticas que están ahí, pero saliendo del partido contra Pérez Zeledón, empieza un torneo nuevo para los cuatro que avanzan. Vamos a luchar y reitero, estamos contentos con el comportamiento del equipo.

Hay una especie de divorcio entre la afición y los jugadores. ¿Cómo limar esas diferencias?

- Hay temas en los que uno quisiera hacer magia y solucionar todo. Sin embargo, lo más importante para nosotros es la unión en el equipo. Nos hemos enfocado en que en este Cartaginés todos los jugadores sientan dónde están y lo que queremos de ellos.

”Lo más importante ahora es pensar que hay una posibilidad y nos podemos ilusionar. Es un momento muy importante para que nos ayudemos. Admiro la solidaridad de la afición del Cartaginés, porque independientemente de lo que pase, están en el Fello Meza.

”No será fácil, pero debemos medirnos fuerza con fuerza. La gente ve que este equipo está corriendo y se está esforzando”.