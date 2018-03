“El programa abarcará temas de fútbol, pero eso no quita que hablemos de otros temas. Rodolfo (Mora) es un fiebre del baloncesto; y Maynor, del tenis. Alonso es aficionado a la música; entonces si hay que hablar de un tema en particular porque estamos en las finales de baloncesto, por ejemplo, se hablará. Quisimos delimitar el nombre (del programa) a fútbol para no engañar a la audiencia porque ese es el deporte que más se consume aquí”, aclaró Guzmán.