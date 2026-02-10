Tecnología

YouTube y YouTube Music Premium habilitan creación de listas con inteligencia artificial

La nueva herramienta usa inteligencia artificial generativa para crear listas musicales a partir de texto o voz en YouTube y YouTube Music

Por Europa Press
Suscriptores premium ya pueden generar listas musicales personalizadas con inteligencia artificial desde la app móvil de YouTube.
Suscriptores premium ya pueden generar listas musicales personalizadas con inteligencia artificial desde la app móvil de YouTube. (GOOGLE/GOOGLE)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

