YouTube y YouTube Music Premium habilitan creación de listas con inteligencia artificial

Los usuarios premium de YouTube y YouTube Music ya cuentan con una nueva herramienta que permite crear listas de reproducción mediante inteligencia artificial. La función genera selecciones musicales personalizadas según las indicaciones del usuario.

Google incorporó esta lista de reproducción con IA en ambas plataformas. El sistema solicita una descripción detallada del tipo de música que la persona desea escuchar. La compañía dio a conocer la novedad por medio de la red social X.

La solicitud puede realizarse por texto o por voz. El objetivo consiste en que la lista se ajuste con mayor precisión a los géneros preferidos, así como a estados de ánimo específicos definidos por el usuario.

La herramienta utiliza inteligencia artificial generativa para interpretar las indicaciones y construir una lista acorde con los gustos expresados. El proceso busca reducir la necesidad de búsquedas manuales dentro del catálogo musical.

El despliegue de la función inició en YouTube y YouTube Music de forma gradual. El acceso se limita a quienes cuentan con suscripción premium.

La opción se encuentra disponible en la aplicación móvil para dispositivos con iOS y Android. Por ahora, no se reporta su activación en la versión web de las plataformas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.