YouTube permite excluir los Shorts en su buscador con una nueva actualización

La nueva actualización de YouTube permite filtrar y excluir los Shorts, además de reorganizar opciones para una búsqueda más clara.

YouTube lanzó una actualización en su filtro de búsqueda que permite excluir los Shorts, los videos verticales de hasta tres minutos. El cambio busca facilitar la búsqueda de contenidos y responder a una solicitud recurrente de los usuarios.

La principal novedad consiste en un nuevo filtro específico para Shorts dentro de la opción Tipo. Desde ahí, usted puede elegir entre videos cortos, videos de larga duración, canales, listas de reproducción o películas. La plataforma mantiene el filtro por duración, con opciones de menos de 3 minutos, de 3 a 20 minutos o de más de 20 minutos.

YouTube también modificó la nomenclatura de algunos apartados para hacerlos más claros. El menú Ordenar ahora se llama Prioridad, con el objetivo de mejorar la utilidad del filtro. Dentro de esta sección, la opción Popularidad sustituyó a Número de visualizaciones.

Según explicó la plataforma en su blog oficial, el criterio de popularidad no se limita a las visualizaciones. El sistema evalúa otras variables, como el tiempo de visualización, para ofrecer resultados más relevantes según la búsqueda del usuario.

Eliminar para simplificar

Como parte de esta reorganización, YouTube eliminó y reordenó filtros para reducir la complejidad del menú. Ya no aparecen las opciones fecha de subida: última hora ni ordenar por valoración.

No obstante, la compañía aclaró que los usuarios aún pueden encontrar los contenidos más recientes mediante el filtro fecha de subida, que conserva las alternativas hoy, esta semana, este mes y este año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.