YouTube permite excluir los Shorts en su buscador con una nueva actualización

La plataforma rediseñó sus filtros para facilitar la búsqueda y ahora deja fuera los videos cortos con una opción específica

Por Europa Press
YouTube presenta imagen en imagen para Shorts y 'Jump ahead' en Android, optimizando la experiencia Premium.
La nueva actualización de YouTube permite filtrar y excluir los Shorts, además de reorganizar opciones para una búsqueda más clara.







