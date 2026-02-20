YouTube lleva su botón ‘Preguntar’ con Gemini a televisores: así funcionará el chat con voz en Smart TV

La herramienta con Gemini llega a pruebas en televisores y permite consultar por voz detalles y resúmenes de videos.

YouTube amplió las pruebas de su herramienta de inteligencia artificial en televisores. La plataforma comenzó a evaluar la integración del botón ‘Preguntar’ en la experiencia de Smart TV, con un chat impulsado por Gemini que permite realizar consultas por voz.

La función debutó en setiembre de 2024 para suscriptores de YouTube Premium en Estados Unidos. En ese momento, la opción permitió hacer preguntas relacionadas con el video en reproducción y recibir respuestas resumidas sobre su contenido.

Ahora, la compañía extendió esta herramienta a la versión de YouTube en televisores. El botón ‘Preguntar’ aparecerá como una opción dentro de los videos disponibles en la Smart TV. Al seleccionarlo, se abrirá un chat conversacional basado en Gemini.

Según detalló la empresa en su página de ayuda, los usuarios podrán elegir entre indicaciones sugeridas o utilizar el botón de micrófono para formular preguntas con su voz.

Si el control remoto del televisor incluye un botón de micrófono, también se podrá activar la inteligencia artificial desde allí. Esto facilitará el acceso directo al chat sin necesidad de escribir.

La herramienta busca mejorar la experiencia de visualización. El sistema ofrecerá información relevante sobre el contenido que se observa y mostrará recomendaciones vinculadas con los videos que cada usuario suele consumir.

Por ejemplo, si una persona reproduce un video de una receta, podrá consultar por los ingredientes o las cantidades necesarias. El chatbot responderá con una lista detallada. Además, permitirá generar un resumen del material audiovisual.

Google indicó que la función se encuentra en fase de prueba con un grupo reducido de usuarios. La empresa prevé ampliar su disponibilidad en una etapa posterior.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.