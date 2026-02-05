Tecnología

YouTube habilita doblajes automáticos en todos los canales y permite desactivarlos por idioma

La plataforma amplió los doblajes impulsados por inteligencia artificial a todos los canales y añadió controles para que el usuario escuche el audio original

Por Europa Press
La plataforma extendió los doblajes automáticos, mejoró la expresividad de las voces y dio al usuario más control sobre los idiomas del audio.
La plataforma extendió los doblajes automáticos, mejoró la expresividad de las voces y dio al usuario más control sobre los idiomas del audio. (Google/Cortesía)







