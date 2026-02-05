YouTube habilita doblajes automáticos en todos los canales y permite desactivarlos por idioma

La plataforma extendió los doblajes automáticos, mejoró la expresividad de las voces y dio al usuario más control sobre los idiomas del audio.

YouTube extendió los doblajes automáticos a los videos de todos los canales de la plataforma y amplió su biblioteca a 27 idiomas. La compañía también incorporó una opción para que los usuarios desactiven el doblaje en idiomas específicos y así puedan escuchar el audio original.

La herramienta, impulsada por inteligencia artificial, buscó desde su lanzamiento eliminar la barrera del idioma y hacer más accesible el contenido a escala global. En diciembre de 2024, la plataforma habilitó esta función de forma inicial en algunos canales enfocados en conocimiento e información.

Con la nueva ampliación, la disponibilidad del doblaje automático alcanzó a todos los canales de YouTube. Según la empresa, en diciembre de 2025 se registró un promedio de 6 millones de espectadores diarios que vieron al menos 10 minutos de contenido doblado automáticamente.

YouTube también mejoró la calidad del doblaje mediante la función discurso expresivo. Esta opción permitió que las voces traducidas reflejen mejor la emoción y la energía del creador en el audio original. La plataforma indicó que esta mejora se lanzó para todos los canales.

Por ahora, el discurso expresivo estuvo disponible en 8 idiomas. Entre ellos figuraron inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español.

Como parte de las pruebas para lograr doblajes más naturales, la empresa anunció el desarrollo de una función de sincronización de labios. Esta tecnología combinará los movimientos del hablante con el audio traducido para que el video mantenga una experiencia similar a la versión original.

Opción para escoger el idioma preferido

El doblaje automático se activó por defecto según el idioma configurado en la cuenta de Google. Esta situación generó críticas de usuarios que deseaban consumir los videos en su idioma original.

Ante ello, YouTube habilitó una nueva opción para seleccionar idiomas preferidos y bloquear el doblaje automático cuando el audio original esté en esos idiomas. La configuración se encuentra en la sección Reproducción y rendimiento, dentro de la pestaña Idioma.

Una vez actualizada esta preferencia, la plataforma deja de mostrar el doblaje automático en los videos cuyo idioma original coincida con los seleccionados por el usuario. La empresa aclaró que esta función no permite desactivar de forma definitiva el doblaje automático en todos los casos.

El equipo de producto de YouTube explicó que, aunque el sistema ya seleccionaba el idioma por defecto según el historial de visualizaciones, ahora el usuario puede gestionar cómo desea escuchar a sus creadores favoritos.

Mejoras para los creadores

YouTube también introdujo cambios dirigidos a los creadores de contenido. La plataforma incorporó un filtrado inteligente automático que detecta cuándo un video no debe doblarse, como en el caso de música o vlogs silenciosos, con el fin de mantener la autenticidad.

La empresa aseguró que los doblajes automáticos no afectaron de forma negativa el algoritmo de descubrimiento. Por el contrario, su uso puede favorecer la visibilidad del contenido en otros idiomas.

La decisión final de activar o no los doblajes automáticos sigue en manos de los creadores. Ellos también pueden optar por utilizar sus propios doblajes en lugar de la herramienta automática.

