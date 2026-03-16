Xbox integrará Gaming Copilot en 2026: el aliado con inteligencia artificial que resolverá sus dudas en plena partida

Microsoft expande su IA Gaming Copilot a las consolas Xbox actuales. El asistente brinda consejos en tiempo real y permite consultas sin pausar el juego.

Microsoft prepara la expansión de su asistente de inteligencia artificial, denominado Gaming Copilot, para las consolas Xbox de generación actual. La empresa planea este lanzamiento para finales de 2026. Este sistema funciona como un compañero personalizado que aconseja y guía durante las partidas en tiempo real.

Usted puede interactuar con esta herramienta mediante un modo de voz o a través de una conversación extensa en su modo mini. El asistente responde dudas específicas sin necesidad de interrumpir el juego. Por ejemplo, un usuario de Minecraft consulta los materiales necesarios para fabricar una espada de diamante mientras juega.

La compañía presentó la visión de este compañero de juego en marzo de 2025. El proceso de integración avanzó con una fase beta en setiembre pasado para jugadores de PC. Posteriormente, la herramienta llegó a la aplicación móvil de Xbox en sistemas Android e iOS.

Sonali Yadav, directora de Producto del grupo de socios de IA para juegos de Xbox, confirmó la noticia en la Game Developers Conference 2026. GamesRadar+ asistió a este evento. La funcionaria explicó que lanzarán Gaming Copilot para las consolas actuales a finales de este año. Ella añadió que la empresa incorporará el servicio en más plataformas que utilizan los jugadores.

Yadav no precisó cuáles modelos de hardware recibirán la actualización. Sin embargo, la referencia a la generación actual contempla las consolas Xbox Series X y Xbox Series S.

Microsoft también avanza en el desarrollo de su próximo hardware bajo el nombre Project Helix. Estas nuevas consolas llegarán a manos de los desarrolladores en 2027.