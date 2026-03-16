Tecnología

Xbox integrará Gaming Copilot en 2026: el aliado con inteligencia artificial que resolverá sus dudas en plena partida

El asistente de inteligencia artificial Gaming Copilot llegará a Xbox a finales de 2026 para aconsejar a los jugadores mediante voz y modo chat

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Por Europa Press
Microsoft expande su IA Gaming Copilot a las consolas Xbox actuales. El asistente brinda consejos en tiempo real y permite consultas sin pausar el juego.
Microsoft expande su IA Gaming Copilot a las consolas Xbox actuales. El asistente brinda consejos en tiempo real y permite consultas sin pausar el juego. (Canva stock/Stas Knop de Pexels / Martin Martz de Pexels)







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