Microsoft analiza fusionar Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass tras cambios en sus planes

Microsoft evalúa unir Premium y PC Game Pass como parte de su estrategia de simplificación del ecosistema Xbox.

Microsoft planea fusionar las suscripciones de Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass, tras una serie de ajustes aplicados durante el último año en su servicio de pago.

La información la adelantó el periodista Tom Warren, de The Verge. Según indicó, la compañía evalúa integrar ambos planes en una sola opción. También señaló que no prevé cambios importantes en Game Pass este año.

Cambios recientes en Game Pass

En octubre anterior, Xbox actualizó los planes de Game Pass. La empresa aumentó el precio de las suscripciones. Además, añadió nuevos niveles: Essential, Premium y Ultimate. Todos incluyen una biblioteca de juegos con títulos para PC.

En agosto, meses antes de esa actualización, Xbox amplió el acceso al juego en la nube. La modalidad llegó a las suscripciones más económicas de Game Pass. La medida buscó facilitar el ingreso desde cualquier dispositivo compatible.

Más servicios en una sola suscripción

Microsoft también proyecta ampliar la oferta de Game Pass. La estrategia consiste en combinar servicios de terceros dentro de las suscripciones.

Actualmente, el servicio ya integra Ubisoft+ Classics, EA Play y Fortnite Crew con Game Pass. La compañía pretende sumar más opciones bajo el mismo esquema.

A finales de enero, Microsoft anticipó parte del futuro de Xbox. La empresa presentó una nueva interfaz web para Cloud Gaming.

El rediseño incorporó mejoras en las funciones de navegación. También simplificó la actividad dentro de cada título.

Simplificación de servicios

La eventual fusión entre Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass se alinea con la política de Microsoft. La compañía busca optimizar y simplificar los servicios vinculados a Xbox.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.