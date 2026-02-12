Tecnología

Microsoft analiza fusionar Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass tras cambios en sus planes

Microsoft estudia unificar dos de sus planes más populares de Game Pass mientras amplía beneficios, ajusta precios y redefine la experiencia en la nube

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Microsoft evalúa unir Premium y PC Game Pass como parte de su estrategia de simplificación del ecosistema Xbox.
Microsoft evalúa unir Premium y PC Game Pass como parte de su estrategia de simplificación del ecosistema Xbox. (MICROSOFT/MICROSOFT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCXboxMicrosoft
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.