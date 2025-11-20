Windows cumple 40 años: 7 funciones que marcaron época y muchos aún extrañan

Microsoft lanzó Windows en 1985. A lo largo de 40 años, muchas de sus funciones icónicas desaparecieron del sistema.

El 20 de noviembre de 1985, Microsoft lanzó la primera versión del sistema operativo Windows, una herramienta que transformó la relación entre las personas y las computadoras.

A lo largo de cuatro décadas, este sistema incorporó funciones que definieron el uso personal de las computadoras y marcaron generaciones.

Aunque Windows se mantiene vigente, algunas de sus funciones más queridas dejaron de existir o ya no generan el mismo impacto. Estas son 7 características del sistema que muchos usuarios todavía recuerdan con nostalgia.

1. Aero Glass: el diseño que cambió todo

El Windows 7 se destacó por su diseño atractivo. Introdujo el estilo Aero Glass, que otorgó a las ventanas un efecto translúcido con bordes de vidrio y animaciones suaves. Esta estética generó una experiencia visual moderna para la época.

Este diseño también permitía una vista previa en miniatura de las ventanas abiertas y usaba el comando “Inverter 3D” para cambiar de tarea. Los íconos respondían al movimiento del cursor y los botones se iluminaban al pasar el puntero, lo que ofrecía una interacción más dinámica.

2. Protectores de pantalla inolvidables

Los protectores de pantalla formaron parte de la experiencia visual de Windows durante años. Cumplían una función técnica al evitar el deterioro de monitores antiguos, pero también ofrecían personalización.

Opciones como el laberinto 3D, los tubos entrelazados (pipes), el náufrago o el espacio sideral formaban parte del entretenimiento visual y permitían que cada usuario dejara su huella en el equipo.

3. Windows Media Player como centro multimedia

Aunque aún existe, el Windows Media Player perdió protagonismo. En versiones anteriores, como la de Windows 7, funcionaba como un verdadero centro multimedia, ideal para reproducir música y videos sin instalar aplicaciones adicionales.

Su principal atractivo eran las skins personalizables que permitían cambiar la interfaz con efectos animados. Esta opción ofrecía una experiencia visual distinta, incluso cuando no se reproducía contenido.

4. Las actualizaciones eran un evento

En el pasado, cada actualización de Windows representaba un salto significativo. Los cambios en íconos, sonidos, fuentes y funcionalidades ofrecían la sensación de tener un equipo nuevo.

Una de las más recordadas fue la actualización de Windows 95 para Windows 7. La primera versión popularizó el Menú de Inicio, mientras que la segunda, lanzada en 2009, se convirtió en la más vendida de la historia, con mejoras significativas en rendimiento y diseño.

5. Personalización total de la pantalla principal

La personalización de la pantalla de inicio fue una función que permitió a cada usuario hacer suyo el equipo. Desde cambiar colores y fuentes hasta modificar la ubicación de las barras o agrandar los íconos, todo era posible.

Aunque hoy en día estas funciones siguen disponibles, su impacto ya no es tan significativo como antes. En aquella época, configurar el escritorio era una forma de expresar la identidad del usuario.

6. El curioso asistente Clippy

Antes de los asistentes virtuales inteligentes, existió Clippy, el clip animado que ofrecía ayuda en Microsoft Office. Su aparición constante lo volvió famoso por ser considerado molesto por muchas personas.

Clippy buscaba guiar al usuario, sugerir herramientas útiles y responder preguntas frecuentes sobre las funciones del programa. Su figura se convirtió en un ícono de la era temprana de la automatización.

7. Juegos que marcaron generaciones

Windows incorporó juegos preinstalados que se convirtieron en clásicos. Títulos como Solitario, Busca Minas o PinBall formaron parte de la infancia y juventud de muchas personas.

Aunque existen versiones modernas en la tienda de Microsoft, los originales ya no forman parte del sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.