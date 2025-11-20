Tecnología

Windows cumple 40 años: 7 funciones que marcaron época y muchos aún extrañan

El sistema operativo de Microsoft revolucionó la informática personal y dejó funciones que hoy despiertan nostalgia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Microsoft lanzó Windows en 1985. A lo largo de 40 años, muchas de sus funciones icónicas desaparecieron del sistema.
Microsoft lanzó Windows en 1985. A lo largo de 40 años, muchas de sus funciones icónicas desaparecieron del sistema. (Microsoft/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWindowsMicrosoft
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.