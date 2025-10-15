Tecnología

Windows 10 quedó en el pasado: así puede pasar su computadora a Windows 11

Microsoft retiró el soporte a Windows 10. Siga esta guía paso a paso para saber si su computadora puede actualizarse a Windows 11 sin complicaciones

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Computadora con notificación de Microsoft sobre hardware no compatible para instalar Windows 11, destacando advertencias y recomendaciones de la empresa.
Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10. Le explicamos cómo pasar a Windows 11 si su equipo cumple con los requisitos. (UNSPLASH/UNSPLASH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWindowsComputadoraSistema operativoMicrosoft
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.