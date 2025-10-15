Windows 10 quedó en el pasado: así puede pasar su computadora a Windows 11

Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10. Le explicamos cómo pasar a Windows 11 si su equipo cumple con los requisitos.

Microsoft dejó sin soporte a Windows 10, el sistema operativo que acompañó a millones de usuarios desde su lanzamiento en julio del 2015.

Con este cambio, las computadoras que todavía usan Windows 10 ya no recibirán parches de seguridad, correcciones de errores ni soporte técnico, lo que representa un riesgo frente a ataques cibernéticos y fallos del sistema.

La solución recomendada es actualizar el equipo a Windows 11, el sistema operativo más reciente de la compañía. A continuación, se detallan los pasos necesarios para completar el proceso.

¿Es su computadora compatible con Windows 11?

Antes de intentar la actualización, confirme que su computadora cumple con los requisitos mínimos de hardware:

Procesador: 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos, compatible con 64 bits

RAM: 4 GB o más.

Almacenamiento: 64 GB o más.

Firmware del sistema: UEFI y Secure Boot habilitado.

TPM 2.0: Debe estar activado.

Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior.

Pantalla: 9 pulgadas o mayor, con resolución HD (720p).

Conexión a Internet: Necesaria para la configuración inicial.

Si el equipo no cumple con estos requisitos, la actualización no será posible.

Guía paso a paso para instalar Windows 11

Activar TPM y Secure Boot: Si el equipo no tiene habilitadas estas funciones, ingrese al BIOS o UEFI al encender la computadora (usualmente presionando F2, F10 o DEL) y active TPM 2.0 y Secure Boot. Hacer una copia de seguridad:Guarde los archivos importantes en una unidad externa, USB o en la nube (por ejemplo, OneDrive). Esto previene pérdidas por errores durante la instalación. Actualizar Windows 10:Ingrese a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y asegúrese de instalar todas las actualizaciones pendientes de Windows 10. Descargar Windows 11:Si su equipo es compatible, verá la opción de actualizar directamente desde Windows Update. En caso contrario, acceda a microsoft.com/software-download/windows11 y use el Asistente de instalación o descargue la imagen ISO. Instalar el nuevo sistema operativo:Siga las instrucciones del instalador. El proceso puede durar entre 30 minutos y una hora. El equipo se reiniciará varias veces, por lo que no debe utilizarlo durante la instalación. Configurar y personalizar Windows 11: Al finalizar, inicie sesión con su cuenta de Microsoft, revise las configuraciones de privacidad, actualice los controladores y ajuste el nuevo menú de Inicio y el escritorio.

¿Por qué actualizar es importante?

Microsoft cerró el soporte para Windows 10, por lo tanto, los equipos con este sistema ya no recibirán actualizaciones de seguridad ni soporte técnico oficial. Esto puede generar fallos, errores no corregidos y mayor exposición a amenazas cibernéticas.

Actualizar a Windows 11 permite mantener el equipo protegido, acceder a nuevas funciones y garantizar compatibilidad con programas y plataformas actuales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.