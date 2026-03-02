Tecnología

Windows 11 se impone: 3 de cada 4 computadoras con Windows lo utilizan

La eliminación del soporte a Windows 10 impulsó la migración masiva hacia la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Windows 11 domina el mercado con 72,57% de presencia mundial, mientras Windows 10 cae al 26,45%, según StatCounter.
Windows 11 domina el mercado con 72,57% de presencia mundial, mientras Windows 10 cae al 26,45%, según StatCounter. (MICROSOFT/MICROSOFT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWindowsMicrosoftWindows 11
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.