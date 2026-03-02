Windows 11 se impone: 3 de cada 4 computadoras con Windows lo utilizan

Windows 11 domina el mercado con 72,57% de presencia mundial, mientras Windows 10 cae al 26,45%, según StatCounter.

Windows 11 alcanzó el 72,57% de instalación en las computadoras con sistema operativo Microsoft a nivel mundial. El crecimiento ocurrió luego del fin del soporte oficial a Windows 10 en octubre anterior, según datos de StatCounter.

En octubre, cuando Microsoft eliminó el soporte a Windows 10, esa versión aún estaba presente en el 40,5% de los equipos. En ese momento, Windows 11 representaba el 48,9%.

Desde entonces, la adopción de la versión más reciente aumentó de forma sostenida. El repunte tomó fuerza a partir de diciembre.

Al cierre de 2025, Windows 11 registró una penetración del 50,73%. En ese mismo periodo, Windows 10 bajó al 44,68%.

Durante febrero, el avance se consolidó. Las cifras de StatCounter indican que Windows 11 llegó al 72,57% de las computadoras con sistema Microsoft. Windows 10 quedó con el 26,45%.

Las versiones más antiguas casi desaparecieron del mercado. Windows 8.1 y Windows 7 apenas alcanzaron el 0,1%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.