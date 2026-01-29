Tecnología

Windows 11 llega a 1.000 millones de usuarios mientras enfrenta fallos críticos tras la última actualización

Windows 11 sumó 1.000 millones de usuarios mientras una actualización de enero causó fallos que afectaron el arranque y el uso normal de equipos

Por Europa Press
El sistema operativo de Microsoft creció con rapidez tras el fin de Windows 10, pero enfrenta errores que obligaron a lanzar parches extraordinarios.
El sistema operativo de Microsoft creció con rapidez tras el fin de Windows 10, pero enfrenta errores que obligaron a lanzar parches extraordinarios. (Canva/Canva)







