Windows 11 llega a 1.000 millones de usuarios mientras enfrenta fallos críticos tras la última actualización

El sistema operativo de Microsoft creció con rapidez tras el fin de Windows 10, pero enfrenta errores que obligaron a lanzar parches extraordinarios.

Windows 11 alcanzó la cifra de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo. El hito llegó tras el fin del soporte oficial de Windows 10. El crecimiento ocurrió en medio de fallos graves de funcionamiento provocados por la actualización de seguridad de enero, que obligaron a Microsoft a lanzar parches extraordinarios.

La compañía finalizó el soporte de Windows 10 en octubre del año anterior. Desde ese momento, los equipos dejaron de recibir actualizaciones de software, parches de seguridad y asistencia técnica. Esta decisión impulsó a millones de personas a migrar a Windows 11.

Microsoft extendió el soporte de seguridad de Windows 10 por un año adicional mediante el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) de pago. Además, permitió el acceso gratuito a estas actualizaciones en la Unión Europea. Aun así, una gran cantidad de usuarios optó por actualizar sus equipos.

El propio director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, calificó la cifra como un logro relevante. La confirmación se dio durante la presentación de resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, según información divulgada por The Verge.

El crecimiento interanual superó el 45%. La adopción de Windows 11 avanzó más rápido que la de Windows 10. El sistema anterior tardó más de tres años en alcanzar los 1.000 millones de usuarios desde su lanzamiento.

El fin del soporte de Windows 10 influyó de forma directa en esta aceleración. Muchos usuarios tomaron la decisión de actualizar ante la falta de parches de seguridad y soporte técnico.

Fallos tras la actualización de enero

El aumento de usuarios coincidió con un inicio de año complejo para Microsoft. La actualización de seguridad del 13 de enero generó múltiples problemas en Windows 11. Los fallos afectaron a la versión 23H2 mediante el parche KB5073455 y a las versiones 24H2 y 25H2 con la actualización KB5074109.

Los errores impidieron que algunos equipos se apagaran o entraran en hibernación. En esos casos, el sistema solo permitió reiniciar el dispositivo.

También se detectaron problemas de conexión y autenticación en Virtual Desktop y Windows 365. Algunas aplicaciones de conexión remota presentaron fallos en la solicitud de credenciales. El servicio de Outlook registró bloqueos.

Para mitigar estas situaciones, Microsoft lanzó varias actualizaciones fuera de banda (OOB) durante el mes. Los parches se publicaron en la página oficial de problemas conocidos de Windows 11.

Nuevo error bloquea el arranque de equipos

A pesar de las actualizaciones extraordinarias, los inconvenientes continuaron. Usuarios que instalaron la versión KB5074109, incluso con los parches correctivos, reportaron un nuevo fallo que impide iniciar el equipo.

Medios especializados como Neowin y AskWoody informaron que Microsoft reconoció el problema en una alerta dirigida a administradores de TI. Algunos dispositivos no arrancaron y mostraron el código de error UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. En pantalla apareció el mensaje que indicaba que el dispositivo experimentó un problema y necesitaba reiniciarse.

Ante esta situación, los usuarios debieron recurrir a procedimientos de recuperación manual para intentar iniciar el sistema.

Microsoft explicó que el error puede presentarse en dispositivos que no instalaron la actualización de seguridad de diciembre. Según la compañía, esos equipos quedaron en un estado inadecuado tras revertir una actualización previa.

La empresa advirtió que intentar instalar nuevas actualizaciones de Windows en ese estado puede provocar que el dispositivo no arranque.

Hasta ahora, Microsoft no comunicó una solución definitiva para este nuevo fallo. La compañía indicó que trabaja en una corrección parcial. Esta medida no evitaría que los equipos entren en el estado incorrecto ni repararía los dispositivos que ya presentan problemas de arranque.

