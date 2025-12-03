Windows 11 presenta errores tras última actualización: estos son los fallos que podrían afectar su equipo

Actualización de Windows 11 provoca fallos visuales en el Explorador y problemas en la pantalla de bloqueo al ingresar con contraseña.

Microsoft reconoció dos errores en Windows 11 luego de liberar la actualización KB5070311, publicada este lunes. Los fallos se presentan en el Explorador de archivos y en la pantalla de bloqueo, afectando la experiencia de uso en equipos con el sistema actualizado.

Uno de los errores detectados ocurre al usar el modo oscuro del Explorador de archivos. Al intentar abrirlo, aparece por unos segundos una pantalla blanca, lo cual genera una interrupción visual. Este destello también puede manifestarse cuando se realiza alguna de las siguientes acciones:

Navegar entre pestañas como Inicio o Galería.

Crear una nueva pestaña.

Activar o desactivar el panel de detalles.

Usar la opción “Más detalles” al copiar archivos.

El fallo no impide el funcionamiento del Explorador, pero afecta la fluidez de su uso. Microsoft informó que trabaja en una solución y la comunicará una vez esté lista.

Problemas con el acceso mediante contraseña

El segundo problema identificado involucra la pantalla de bloqueo. En algunos dispositivos, cuando se han configurado métodos múltiples de autenticación, no se muestra el icono de contraseña manual. Esto dificulta identificar el método de ingreso tradicional.

Aunque el icono no aparece, la opción sigue funcionando. Si se ubica el cursor en el área donde debería estar y se da clic, se activa el campo para digitar la contraseña.

Este error se originó con la actualización de vista previa de agosto (KB5064081) y permanece en versiones posteriores. Microsoft señaló que también trabaja en una corrección para este fallo.

