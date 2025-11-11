Economía

Microsoft invertirá en Portugal $10.000 millones en infraestructura de IA

La infraestructura admitirá cargas de trabajo avanzadas de IA en varios sectores y está alineada con el Compromiso Digital de Microsoft para Europa

Por Europa Press
Microsoft invertirá en Portugal $10.000 millones en infraestructura de IA







MicrosoftIA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

