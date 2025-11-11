Microsoft invertirá en Portugal $10.000 millones en infraestructura de IA

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft destinará más de $10.000 millones (8.650 millones de euros) a partir del 2026 para impulsar la infraestructura de IA de Portugal, en lo que representa la mayor inversión de la compañía en el país luso, coincidiendo con el 35º aniversario de la multinacional en Portugal.

En asociación con Nscale, Nvidia y Start Campus, Microsoft implementará 12.600 GPU (unidad de procesamiento de gráficos) Nvidia de última generación en la localidad de Sines, estableciendo una nueva referencia para una infraestructura digital en Europa.

La infraestructura admitirá cargas de trabajo avanzadas de IA en varios sectores y está alineada con el Compromiso Digital de Microsoft para Europa, que prevé duplicar la capacidad de los centros de datos en 16 países europeos para el 2027.

“Esta alianza refleja nuestra confianza en el potencial de Portugal para liderar la próxima ola de innovación en IA”, indicó el presidente de la multinacional, Brad Smith, durante su visita a Lisboa para asistir a la Web Summit, donde aseguró que al fortalecer la infraestructura nacional de IA mediante la colaboración con Nscale, Nvidia y Start Campus, “contribuimos a posicionar a Portugal como referente en el desarrollo responsable y escalable de la IA en Europa”.