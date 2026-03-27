Wikipedia limita uso de inteligencia artificial generativa: solo permite correcciones y traducciones

Wikipedia limita la IA generativa en sus artículos. Solo autoriza correcciones y traducciones con revisión estricta para evitar errores.

La versión en inglés de Wikipedia prohibió el uso de inteligencia artificial generativa para redactar o editar artículos. La medida afecta herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Claude o DeepSeek.

La plataforma indicó que estos sistemas suelen incumplir políticas de contenido. Señaló que pueden introducir cambios que alteran el significado de la información original.

Wikipedia estableció que queda vetado el uso de IA generativa para crear o modificar entradas. La restricción aplica incluso si el contenido parece coherente, debido al riesgo de inexactitudes.

No obstante, la enciclopedia sí permite dos usos específicos de la inteligencia artificial. Los usuarios pueden emplearla para corregir errores humanos en textos propios. También pueden utilizarla para traducir artículos desde otros idiomas al inglés.

En el caso de las correcciones, la plataforma advirtió sobre la necesidad de actuar con cuidado. Indicó que los modelos pueden modificar el contenido más allá de lo solicitado y generar información no respaldada por fuentes.

Para las traducciones, Wikipedia exige una supervisión total del contenido. Los editores deben seguir las normas establecidas para el uso de modelos de lenguaje en procesos de traducción asistida.

La iniciativa surgió tras una propuesta impulsada dentro de la comunidad. Una administradora conocida como Chaotic Enby promovió la medida. Consideró que la decisión puede fortalecer el control de los usuarios sobre el uso de inteligencia artificial en plataformas colaborativas.

La resolución busca que sean las comunidades quienes definan el alcance de estas herramientas. También pretende mantener la fiabilidad y precisión de los contenidos en Wikipedia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.