Tecnología

Wikipedia limita uso de inteligencia artificial generativa: solo permite correcciones y traducciones

La enciclopedia restringe herramientas como ChatGPT y Gemini por riesgos en la precisión del contenido y exige control humano en usos permitidos

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Por Europa Press
Wikipedia limita la IA generativa en sus artículos. Solo autoriza correcciones y traducciones con revisión estricta para evitar errores. (Captura de pantalla.)







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