Wikipedia cumple 25 años y rinde homenaje a sus editores más influyentes

Wikipedia alcanza 25 años de historia y lo celebra con editores protagonistas, recuerdos clave y una fiesta virtual abierta al público mundial.

Wikipedia celebró su 25 aniversario con una dedicatoria especial a las personas que sostienen la enciclopedia en línea. La plataforma lanzó una miniserie de videos dedicada a algunos de sus editores más destacados y organizó una fiesta virtual abierta al público.

El 15 de enero de 2001 se publicaron las primeras cuatro páginas de Wikipedia. Estas correspondieron a su página principal, Wikipedia, filosofía y Estados Unidos. Cuatro días después, el proyecto alcanzó las 100 páginas. En la actualidad, la enciclopedia supera los 65 millones de artículos y registra cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales desde más de 1.500 millones de dispositivos únicos, según datos de la plataforma.

Con motivo de este aniversario, Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que respalda Wikipedia y su archivo audiovisual, presentó una serie de videos dedicados a ocho editores de la enciclopedia.

La iniciativa buscó visibilizar a las personas que contribuyen al crecimiento del proyecto y mostrar el lado humano de Wikipedia en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial.

Entre los editores destacados figura Netha, una doctora india que trabajó en Wikipedia para combatir la desinformación durante la pandemia del covid-19. También aparece Joanne, creadora de la página sobre Eloise Butler, impulsora del primer jardín público de flores silvestres en Estados Unidos. Otro de los editores es Gabe, quien colabora para asegurar una representación adecuada de figuras históricas negras.

Como parte de la conmemoración, Wikimedia lanzó una cápsula del tiempo digital. Esta incluyó una grabación del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, y un repaso por momentos clave en la historia del portal. Entre ellos destacó el aumento masivo de visitas en 2009, tras el fallecimiento de Michael Jackson, que estuvo cerca de provocar la caída de los servidores.

Una celebración en línea

Wikipedia también organizó una fiesta virtual para conmemorar el aniversario. La actividad incluyó datos curiosos sobre la evolución de la plataforma, música en directo creada con contenidos de Wikimedia y Wikipedia, así como la participación de invitados especiales con apariciones sorpresivas.

Durante el evento se presentó además un juego tipo trivial, diseñado para que los usuarios pusieran a prueba sus conocimientos sobre la enciclopedia. La dinámica ofreció premios conmemorativos del aniversario.

La celebración se programó para las 5 p. m. y tuvo una duración de 15 minutos. La transmisión se realizó en seis idiomas: árabe, chino, francés, inglés, portugués y español. El evento se difundió en la web de Wikimedia y en el canal de YouTube de Wikipedia, aunque en este último caso solo en inglés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.