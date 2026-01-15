Tecnología

Wikipedia cumple 25 años y rinde homenaje a sus editores más influyentes

La enciclopedia en línea conmemora su aniversario con videos, un evento global y un homenaje a quienes sostienen el proyecto desde sus inicios

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Wikipedia alcanza 25 años de historia y lo celebra con editores protagonistas, recuerdos clave y una fiesta virtual abierta al público mundial.
Wikipedia alcanza 25 años de historia y lo celebra con editores protagonistas, recuerdos clave y una fiesta virtual abierta al público mundial. (Wikipedia/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWikipedia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.