Wikipedia lanza fuerte advertencia a empresas de inteligencia artificial por uso de su contenido

Wikimedia pidió a los desarrolladores de IA que accedan a su contenido mediante su API de pago y acrediten adecuadamente sus fuentes

Por Europa Press
Wikimedia advirtió que el uso no autorizado de su contenido por IA amenaza la existencia de Wikipedia y la calidad de la información online.
Wikimedia advirtió que el uso no autorizado de su contenido por IA amenaza la existencia de Wikipedia y la calidad de la información online. (Canva/Canva)







