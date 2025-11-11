Wikipedia lanza fuerte advertencia a empresas de inteligencia artificial por uso de su contenido

Wikimedia advirtió que el uso no autorizado de su contenido por IA amenaza la existencia de Wikipedia y la calidad de la información online.

La Fundación Wikimedia pidió a las empresas de inteligencia artificial (IA) que atribuyan correctamente sus fuentes de información y utilicen su API de pago, Wikimedia Enterprise, para garantizar la sostenibilidad de Wikipedia y su propio futuro.

La organización explicó que el tráfico humano a Wikipedia disminuyó un 8% en los últimos meses. En cambio, aumentó el ingreso de sistemas automatizados que recopilan sus contenidos para alimentar modelos de inteligencia artificial. Esta práctica reduce el número de visitas reales a la plataforma.

La caída de usuarios también implica menos aportes voluntarios y menos donaciones. Esto podría comprometer la actualización de los contenidos y su calidad. Wikimedia advirtió que sin esa contribución humana, las empresas de IA perderán una fuente esencial para entrenar sus modelos.

En un comunicado, la fundación instó a las compañías tecnológicas a adoptar un uso responsable del contenido. Esto incluye la atribución clara y visible de las fuentes y el acceso mediante la API de pago. Según la entidad, esta herramienta permite un consumo masivo de datos sin saturar los servidores.

Wikimedia destacó que una correcta atribución facilita la confianza del público en los resultados que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial. Además, brinda acceso directo a las fuentes y visibiliza el trabajo de quienes las construyen.

La fundación subrayó que Wikipedia representa uno de los conjuntos de datos más valiosos y confiables para entrenar inteligencia artificial. Agregó que los modelos que omiten estos datos presentan respuestas menos precisas, diversas y verificables.

La organización reconoció que la inteligencia artificial puede mejorar el acceso a la información. Sin embargo, insistió en que esto debe hacerse sin desplazar el trabajo humano, que resulta indispensable para sostener un ecosistema informativo abierto y libre de intereses comerciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.