Tecnología

WhatsApp Web prepara una función que podría cambiar la forma en que millones realizan reuniones

La plataforma de Meta expande las capacidades de WhatsApp Web con funciones orientadas a reuniones virtuales y colaboración en línea.

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Por Europa Press
Una herramienta de WhatsApp Web ayuda a evitar accesos no autorizados a los chats mediante una contraseña personalizable.
Usuarios de la beta ya prueban llamadas grupales, pantalla compartida y enlaces de acceso en WhatsApp Web. (ChatGPT/Generada con IA)







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