WhatsApp Web prepara una función que podría cambiar la forma en que millones realizan reuniones

Usuarios de la beta ya prueban llamadas grupales, pantalla compartida y enlaces de acceso en WhatsApp Web.

WhatsApp avanza en una de las funciones más esperadas para su versión web. La plataforma de mensajería trabaja en la incorporación de llamadas de voz y video en chats grupales, una herramienta que busca igualar la experiencia disponible en dispositivos móviles y en la aplicación de escritorio. La adaptación sigue criterios de estilo periodístico alineados con el Manual de Estilo de La Nación.

La novedad salió a la luz por medio de WaBetaInfo. El sitio especializado informó que algunos usuarios de la beta de WhatsApp Web recibieron una notificación para probar la nueva experiencia de llamadas.

Según el mensaje mostrado a los participantes de la prueba, la función permitirá conectar a hasta 32 personas al mismo tiempo. Esa cifra coincide con el límite actual de las llamadas de audio y video disponibles en las versiones para móviles y computadoras.

La capacidad para 32 participantes también llegó a los chats individuales durante una fase beta que comenzó en febrero.

WhatsApp Web incorpora pantalla compartida

La nueva experiencia de llamadas en WhatsApp Web también añade la opción de compartir pantalla.

Con esta herramienta, la plataforma propiedad de Meta amplía sus capacidades para reuniones virtuales y entra a competir de forma más directa con servicios como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet.

Las llamadas de audio y video representaban una de las diferencias más importantes entre WhatsApp Web y la aplicación de escritorio. Esta última recibió una actualización relevante en 2023. Con la llegada de la nueva función, los usuarios tendrían acceso a una experiencia más uniforme sin importar el dispositivo utilizado para conectarse.

Cifrado de extremo a extremo en las llamadas

Meta también mantiene las medidas de privacidad que caracterizan a WhatsApp.

Las llamadas de voz y video contarán con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que únicamente los participantes podrán escuchar o visualizar el contenido de la comunicación.

De acuerdo con la información disponible, ni WhatsApp ni Meta tendrán acceso al contenido de las conversaciones.

También permitirá enlaces de invitación

La versión web incorporará además soporte para enlaces de invitación a llamadas.

Esta herramienta está disponible en WhatsApp desde 2022. Su integración en la versión web permitirá que los usuarios ingresen a llamadas grupales mediante un enlace cuando la función llegue a la versión definitiva.

La función sigue en fase beta

Por ahora, la característica permanece en etapa de pruebas.

La beta puede activarse desde la sección de ayuda ubicada en los ajustes de la aplicación. Sin embargo, participar en este programa no garantiza acceso inmediato a esta función ni a otras novedades que WhatsApp distribuye de forma gradual entre los usuarios de prueba.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.