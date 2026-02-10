Tecnología

WhatsApp Web da el siguiente paso y acerca las llamadas al navegador

La plataforma de mensajería amplía sus funciones en la versión web con llamadas individuales y opción de compartir pantalla

Por Europa Press
WhatsApp Web incorpora pruebas de llamadas de voz y video para chats individuales en su versión beta, con planes de ampliar la función a grupos. (Meta/Canva)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

