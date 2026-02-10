WhatsApp Web da el siguiente paso y acerca las llamadas al navegador

WhatsApp Web incorpora pruebas de llamadas de voz y video para chats individuales en su versión beta, con planes de ampliar la función a grupos.

WhatsApp inició las pruebas de llamadas de voz y video en WhatsApp Web, una función que permite a los usuarios comunicarse sin salir del navegador. La novedad forma parte de una actualización gradual del servicio de mensajería y se encuentra disponible en una primera etapa para usuarios del programa beta.

La versión web de WhatsApp ahora admite llamadas individuales, tanto de solo voz como con video. La herramienta también ofrece la opción de compartir pantalla, lo que amplía las posibilidades de comunicación y trabajo colaborativo desde computadoras.

El despliegue inicial se dio dentro del programa beta, según información divulgada por el sitio especializado WABetainfo, que suele adelantar funciones en desarrollo dentro de la plataforma.

WhatsApp también avanza en el desarrollo de llamadas grupales desde la web, las cuales podrían admitir hasta 32 participantes. A estas funciones se sumarían opciones para enviar enlaces de llamada y programar comunicaciones, aunque estas herramientas aún no están disponibles para el público.

Las llamadas realizadas mediante WhatsApp Web mantienen la encriptación de extremo a extremo, un sistema de seguridad que protege el contenido de las comunicaciones frente a accesos de terceros.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.