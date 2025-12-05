Descubra cómo activar el bloqueo por contraseña en WhatsApp Web y proteja sus chats de miradas curiosas

WhatsApp Web permite proteger chats con contraseña. Así se activa el bloqueo automático y se restablece si se olvida el código.

El WhatsApp Web ahora cuenta con una opción que refuerza la privacidad de quienes usan el servicio desde el navegador en una computadora. Se trata de un bloqueo de pantalla con contraseña, diseñado para impedir que otras personas vean las conversaciones si usted se aleja del equipo.

Este recurso solo se encuentra disponible para la versión web del servicio en el navegador. La aplicación de escritorio de WhatsApp para Windows y Mac no incluye esta funcionalidad.

¿Por qué activar una contraseña en WhatsApp Web?

El uso de WhatsApp Web facilita la comunicación desde una computadora. Sin embargo, también expone las conversaciones a terceros, especialmente en ambientes compartidos. Si usted deja su equipo desbloqueado o desea mayor privacidad, activar una contraseña es fundamental.

Al habilitar esta función, nadie podrá ingresar a su WhatsApp Web sin el código correcto, aunque tenga acceso físico al equipo.

Guía para activar el bloqueo con contraseña en WhatsApp Web

Siga estos pasos para configurar la protección en su navegador:

1. Ingresar a WhatsApp Web

Abra el navegador y acceda a web.whatsapp.com. Si no ha iniciado sesión, debe escanear el código QR con su teléfono móvil.

2. Abrir el menú de opciones

Ubique el ícono de tres puntos, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Al hacer clic, aparecerá el menú de configuración. Buscar la opción que dice privacidad.

3. Seleccionar “Bloqueo de la aplicación”

Dentro del menú, busque y seleccione la opción Bloqueo de la aplicación. Luego active la función.

4. Crear una contraseña

Aparecerá una ventana donde debe establecer un código de entre seis y 128 caracteres. Puede incluir letras, números y símbolos. Confirme la contraseña en el campo adicional.

5. Elegir el tiempo de inactividad para el bloqueo automático

El sistema ofrece las siguientes opciones de bloqueo tras períodos sin actividad:

Después de un minuto

Después de 15 minutos

Después de una hora

Después de ocho horas

También es posible bloquear manualmente en cualquier momento desde el mismo ícono de tres puntos. Solo seleccione “Bloquear la aplicación”.

¿Qué ocurre cuando WhatsApp Web está bloqueado?

Cuando se activa el bloqueo, nadie puede acceder a las conversaciones sin introducir la contraseña. Además, las notificaciones se ocultan, lo que aumenta la privacidad del contenido.

¿Qué hacer si se olvida la contraseña?

No existe una opción para recuperar el código de forma directa. La única forma de restablecerlo es cerrar la sesión desde el dispositivo móvil. Para eso debe:

Abrir WhatsApp en el teléfono

Ingresar a Configuración > Aparatos conectados

Seleccionar la computadora en uso

Presionar Desconectar

Al cerrar la sesión, la contraseña se elimina y podrá iniciar sesión nuevamente escaneando el código QR, con la posibilidad de establecer un nuevo código.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.