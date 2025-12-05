Tecnología

Descubra cómo activar el bloqueo por contraseña en WhatsApp Web y proteja sus chats de miradas curiosas

Aprenda cómo proteger sus conversaciones en WhatsApp Web con una contraseña y configure el bloqueo automático para más seguridad

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
WhatsApp Web permite proteger chats con contraseña. Así se activa el bloqueo automático y se restablece si se olvida el código. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWhatsAppMetaWhatsApp Web
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.