WhatsApp prepara cambio clave en copias de seguridad: así funcionará su nuevo respaldo de chats

WhatsApp trabaja en nube propia con cifrado, 2 GB gratis y opción de pago para copias de seguridad más seguras.

WhatsApp desarrolla un sistema propio de almacenamiento en la nube para copias de seguridad, según reportó el sitio especializado WABetaInfo. La función incluirá cifrado de extremo a extremo por defecto y busca reducir la dependencia de servicios externos.

La actualización permitirá a los usuarios gestionar sus respaldos con mayor independencia. También ofrecerá más control sobre el espacio disponible. La herramienta aún está en desarrollo y llegará en futuras versiones.

Más control sobre dónde guardar los respaldos

Actualmente, en Android, las copias de seguridad solo se almacenan en Google Drive. No existe otra alternativa. Esto obliga a compartir el espacio con fotos, videos y otros archivos. Cuando el almacenamiento se llena, el usuario debe liberar espacio o pagar por más capacidad.

WhatsApp plantea un cambio. La aplicación permitirá elegir entre Google Drive o una nube propia de WhatsApp. Esta opción busca facilitar la gestión del almacenamiento y evitar limitaciones actuales.

Espacio gratis y plan de pago en análisis

El nuevo sistema incluiría hasta 2 GB gratuitos para respaldos. No está claro si este beneficio aplicará a todos los usuarios o solo a suscriptores de versiones premium.

Además, la empresa evalúa un plan de 50 GB por cerca de $0,99. Este precio es preliminar. La compañía podría ajustar costos y condiciones antes del lanzamiento oficial.

Seguridad reforzada con passkeys

La plataforma también impulsa el uso de passkeys para cifrar copias de seguridad. Este sistema sustituye contraseñas tradicionales. Utiliza autenticación del dispositivo como huella, reconocimiento facial o bloqueo de pantalla.

Las passkeys se almacenan en el gestor de contraseñas del usuario. Se sincronizan entre dispositivos confiables. Esto dificulta accesos no autorizados y mejora la protección de los datos.

Cifrado obligatorio en la nube de WhatsApp

Si el usuario elige la nube de WhatsApp, el cifrado de extremo a extremo será obligatorio. La aplicación ofrecerá varias opciones. Entre ellas, passkeys, contraseñas tradicionales o claves de 64 dígitos.

La medida busca garantizar un alto nivel de seguridad en todos los respaldos almacenados.

La función aún está en fase de desarrollo. WhatsApp realizará pruebas antes de su lanzamiento. Primero llegará a usuarios beta. Luego se expandirá de forma gradual.

La empresa ajustará detalles según resultados y condiciones del mercado.