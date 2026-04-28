Tecnología

WhatsApp prepara cambio clave en copias de seguridad: así funcionará su nuevo respaldo de chats

La app planea independizarse de Google Drive e iCloud con respaldo propio cifrado y opciones de almacenamiento flexible para usuarios

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Por Damián Arroyo C.
WhatsApp trabaja en nube propia con cifrado, 2 GB gratis y opción de pago para copias de seguridad más seguras.
WhatsApp trabaja en nube propia con cifrado, 2 GB gratis y opción de pago para copias de seguridad más seguras. (Wabetainfo/Wabetainfo)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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