WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android este 2026: vea la lista

WhatsApp dejará de operar en Android anteriores a versión 6.0 en 2026. Usuarios deberán actualizar su sistema o cambiar de dispositivo.

WhatsApp dejará de ser compatible con varios teléfonos Android a partir del 8 de setiembre del 2026. La medida afectará a dispositivos que operan con versiones anteriores a Android 6.0, según información divulgada por WABetaInfo.

La aplicación solo funcionará en equipos con Android 6 o versiones más recientes. Esto implica que los celulares con Android 5.0 y 5.1 perderán acceso una vez entre en vigor el cambio.

Qué teléfonos dejarán de tener WhatsApp

El ajuste impacta a los dispositivos con sistemas operativos antiguos. Estos equipos ya no cumplirán con los requisitos mínimos de funcionamiento.

Actualmente, WhatsApp exige Android 5.0 o superior. Sin embargo, el avance del ecosistema Android obliga a elevar las condiciones técnicas. Esto genera una brecha entre el software moderno y los teléfonos antiguos.

El cambio responde a la necesidad de integrar nuevas funciones y mejores estándares de rendimiento. Los sistemas viejos presentan limitaciones para soportar estas mejoras.

Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend y J2

LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual y L5 II

Motorola: Moto G y Moto E (ambos de primera generación)

Sony: Xperia Z2 y Xperia Z3

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2

HTC: modelos de la línea anterior a Android 6

Aviso dentro de la aplicación

WhatsApp empezó a mostrar un mensaje de alerta dentro de la app. La notificación informa sobre la fecha límite del 8 de setiembre del 2026.

El aviso aparece al abrir la aplicación. Advierte que el servicio dejará de estar disponible en versiones específicas de Android.

Cómo evitar perder conversaciones

La plataforma recomienda realizar una copia de seguridad de los chats antes de la fecha límite.

Los usuarios pueden guardar la información en Google Drive desde la configuración. También existe la opción de respaldo local en el almacenamiento interno del dispositivo.

Este archivo se puede transferir manualmente a otro equipo si es necesario. La alternativa resulta útil para quienes no cuentan con espacio suficiente en la nube.

Qué deben hacer los usuarios afectados

Las personas con dispositivos incompatibles deben actualizar el sistema operativo o cambiar a un teléfono más reciente.

El cambio aplica tanto para WhatsApp Messenger como WhatsApp Business, ya que comparten la misma base tecnológica.

iPhone no tendrá cambios

La medida no afecta a dispositivos Apple. WhatsApp seguirá funcionando en iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Esto incluye también a iPad con iPadOS 15.1 o superior. Los usuarios de estos equipos no enfrentarán interrupciones por este ajuste.

Nuevas funciones en desarrollo

Mientras se prepara este cambio, WhatsApp trabaja en burbujas de notificación. Esta función permitirá ver conversaciones como íconos flotantes en pantalla.

El usuario podrá acceder a los chats sin salir de la aplicación en uso. La herramienta busca facilitar la interacción y mejorar la experiencia.