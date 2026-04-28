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WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android este 2026: vea la lista

La aplicación elevará sus requisitos mínimos y excluirá celulares con sistemas operativos antiguos a partir del 8 de setiembre del 2026

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Por Damián Arroyo C.
WhatsApp dejará de operar en Android anteriores a versión 6.0 en 2026. Usuarios deberán actualizar su sistema o cambiar de dispositivo.
WhatsApp dejará de operar en Android anteriores a versión 6.0 en 2026. Usuarios deberán actualizar su sistema o cambiar de dispositivo. (Canva Stock/Georgijevic de Getty Images Signature)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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