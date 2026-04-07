Tecnología

WhatsApp pone precio a la exclusividad: la nueva suscripción que cambiará sus canales

La plataforma de mensajería prueba una función para que administradores cobren por mensajes especiales mientras mantienen las actualizaciones gratis

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Por Europa Press
Los canales de WhatsApp permitirán suscripciones de pago opcionales. Los dueños decidirán el precio y los seguidores elegirán si acceden al contenido.
Los canales de WhatsApp permitirán suscripciones de pago opcionales. Los dueños decidirán el precio y los seguidores elegirán si acceden al contenido. (Canva stocks/Kindel Media de Pexels / cottonbrostudio de Pexels)







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