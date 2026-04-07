WhatsApp pone precio a la exclusividad: la nueva suscripción que cambiará sus canales

Los canales de WhatsApp permitirán suscripciones de pago opcionales. Los dueños decidirán el precio y los seguidores elegirán si acceden al contenido.

WhatsApp desarrolla una nueva opción de canales de pago. El sistema de monetización permitirá que las personas paguen una suscripción para recibir contenido exclusivo. Los usuarios mantendrán el acceso a las actualizaciones gratuitas como sucede actualmente.

Los canales funcionan como una herramienta de difusión unidireccional dentro de la aplicación. Los administradores envían fotografías, video, enlaces y encuestas a sus seguidores. El sistema garantiza la privacidad porque no muestra el número de teléfono de los participantes.

El portal especializado WaBetaInfo anunció esta función. La herramienta está en fase de desarrollo y llegará en el futuro como una forma de generar ingresos para los creadores.

Los administradores de cada espacio decidirán si ofrecen el sistema de suscripción adicional. En un mismo canal convivirán los mensajes gratuitos para todos los seguidores y las actualizaciones exclusivas para quienes realicen el pago.

La plataforma incluirá filtros para localizar el contenido especial de forma sencilla. Además, los encargados de los canales establecerán el precio de la suscripción según su criterio.

La pantalla de información de cada cuenta mostrará la cantidad de suscriptores junto al número total de seguidores. Esto busca garantizar la transparencia en la gestión de cada comunidad virtual.

El uso de estas suscripciones será completamente opcional para ambas partes. Los dueños de los canales podrán continuar con servicios gratuitos únicamente si así lo desean.

Todo el material compartido bajo este modelo debe respetar las condiciones del servicio de la aplicación. La empresa prohíbe la publicación de material ilegal, dañino o abusivo en cualquiera de sus formatos.