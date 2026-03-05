Tecnología

WhatsApp dejará de ser 100% gratis: Meta prepara una versión de pago y esto es lo que se sabe

La nueva versión de WhatsApp ofrecerá herramientas premium de personalización y más control de chats mediante un plan de pago

Por Europa Press
WhatsApp trabaja en WhatsApp Plus, una suscripción con iconos nuevos, cambios de tema y hasta 20 chats fijados en la app.
WhatsApp trabaja en WhatsApp Plus, una suscripción con iconos nuevos, cambios de tema y hasta 20 chats fijados en la app. (Canva Stock/Karola G de Pexels / Canva)







