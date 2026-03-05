WhatsApp dejará de ser 100% gratis: Meta prepara una versión de pago y esto es lo que se sabe

WhatsApp trabaja en WhatsApp Plus, una suscripción con iconos nuevos, cambios de tema y hasta 20 chats fijados en la app.

Meta trabaja en una nueva versión de WhatsApp con suscripción mensual. El plan se llamará WhatsApp Plus y ofrecerá herramientas exclusivas de personalización para quienes paguen una cuota.

La información surge de hallazgos del portal especializado WaBetaInfo, que detectó evidencias de esta versión en desarrollo. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia de mensajería más premium en dispositivos iOS y Android.

Entre las novedades destaca la personalización avanzada de la aplicación. Los usuarios podrán modificar el tema, el icono y los colores de la interfaz según sus preferencias.

De acuerdo con el reporte, WhatsApp Plus incluirá 14 iconos nuevos para la aplicación. Cada uno tendrá varias opciones de color y formato. Además, el sistema permitirá elegir distintos tonos para la interfaz.

Otra función relevante será la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior de la aplicación. El límite actual es de tres conversaciones. Con esta opción, los usuarios mantendrán visibles los contactos o grupos más importantes.

La versión de pago también incorporará tonos de llamada exclusivos dentro de la plataforma. Las personas suscritas podrán seleccionar sonidos distintos para identificar llamadas de WhatsApp y diferenciarlas de otras notificaciones del teléfono.

Por ahora, WhatsApp Plus no está disponible para el público. Meta continúa en fase de desarrollo. Tampoco se conoce el precio de la suscripción.

El reporte señala que la empresa podría sumar más funciones exclusivas con el tiempo. Entre ellas figuran acceso a stickers exclusivos y nuevas formas de reaccionar a los mensajes con mayor interacción.

A pesar de esta futura suscripción, WhatsApp mantendrá su versión gratuita. Los usuarios podrán continuar con las funciones habituales de la aplicación. Entre ellas están: enviar mensajes, realizar llamadas, mandar audios y videos, compartir contenido multimedia y participar en chats grupales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.