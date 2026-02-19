Tecnología

WhatsApp ocultará ‘spoilers’ en mensajes de texto: así funcionará la nueva herramienta

La nueva opción llamada ‘Spoiler’ cubrirá partes del texto con una franja y obligará a tocar el mensaje para ver el contenido oculto

Por Europa Press
La beta de WhatsApp en iOS incluye una función que oculta texto sensible y evita revelar detalles de películas o novelas en chats grupales.
La beta de WhatsApp en iOS incluye una función que oculta texto sensible y evita revelar detalles de películas o novelas en chats grupales. (META/META)







