WhatsApp ocultará ‘spoilers’ en mensajes de texto: así funcionará la nueva herramienta

La beta de WhatsApp en iOS incluye una función que oculta texto sensible y evita revelar detalles de películas o novelas en chats grupales.

WhatsApp trabaja en una función que permitirá ocultar partes de los mensajes de texto para evitar que otros usuarios vean información sensible, como detalles clave de una película o una novela recién estrenada.

La herramienta llevará el nombre de Spoiler y permitirá esconder contenido dentro de un mensaje. Si el usuario selecciona el texto marcado, este no será visible en la conversación aunque el mensaje ya se haya enviado.

El contenido permanecerá cubierto por una franja de color. Para descubrir la información, los demás participantes deberán tocar la burbuja del mensaje.

El portal especializado WABetainfo divulgó detalles de esta función. Indicó que la opción busca evitar que integrantes de un grupo conozcan datos relevantes antes de tiempo. También permitirá que cada persona decida si desea revelar el contenido oculto.

La herramienta se encuentra en fase de desarrollo. Está disponible en la beta de WhatsApp para iOS versión v26.6.10.71.

Por ahora, la función se limita a mensajes de texto. No existe información sobre una posible extensión a otros formatos como imágenes o video.

