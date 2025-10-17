Tecnología

WhatsApp limitará los mensajes para frenar el spam: esta es la nueva medida

Meta aplicará pruebas en varios países con una nueva función que notificará cuando se alcance el límite de mensajes sin respuesta

Por Europa Press
Meta probará en varios países una función que limita mensajes no respondidos a desconocidos para reducir el spam en WhatsApp.
Meta probará en varios países una función que limita mensajes no respondidos a desconocidos para reducir el spam en WhatsApp. (Canva/Canva)







