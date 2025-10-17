WhatsApp limitará los mensajes para frenar el spam: esta es la nueva medida

Meta probará en varios países una función que limita mensajes no respondidos a desconocidos para reducir el spam en WhatsApp.

Meta probará una nueva función en WhatsApp que impondrá un límite mensual a los mensajes que usuarios o negocios envíen a personas que no tienen registradas entre sus contactos y que además no han respondido.

La decisión tiene como objetivo reducir el spam. Por esta razón, los mensajes que sí obtengan respuesta no se contabilizarán dentro del nuevo límite.

Cuando una cuenta esté cerca de alcanzar el máximo permitido, la plataforma enviará una notificación de advertencia.

Esta funcionalidad se aplicará en fase de prueba durante las próximas semanas y estará disponible en una docena de países, según detalló el medio especializado TechCrunch.

Hasta el momento, Meta no ha definido la cantidad exacta de mensajes que activará el límite, ya que aún analiza diversas cifras.

