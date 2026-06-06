WhatsApp lanza funciones clave para vivir el Mundial 2026: esto es lo que ahora puede hacer en la app

Los aficionados al fútbol tendrán nuevas herramientas en WhatsApp para compartir partidos, consultar información y vivir la competencia.

WhatsApp anunció una serie de funciones inspiradas en el fútbol con el objetivo de que los usuarios vivan el torneo internacional junto a sus familiares, amigos y grupos de conversación.

La plataforma incorporó novedades para chats, llamadas y canales. Las herramientas estarán disponibles durante la competencia en la que participarán 48 selecciones en busca del principal trofeo del fútbol.

Nuevas experiencias para chats y videollamadas

Una de las principales novedades es la llegada de Trionda, el balón oficial del torneo de verano desarrollado por Adidas.

Desde ahora y hasta la final, el emoji de fútbol mostrará el diseño de esta pelota. Los usuarios podrán enviarlo en mensajes o utilizarlo como reacción para descubrir una experiencia especial dentro de la aplicación.

WhatsApp también habilitó efectos temáticos de fútbol para videollamadas. La intención es trasladar el ambiente del torneo a las conversaciones grupales.

Además, la plataforma presentó un paquete de stickers inspirados en el fútbol. Estos recursos buscan facilitar la expresión de emociones durante situaciones como penales fallados, expulsiones o jugadas polémicas.

Canales reunirán información del torneo en un solo lugar

La aplicación también reforzó la experiencia de los canales de WhatsApp durante la competencia.

Los usuarios encontrarán cuentas regresivas para los partidos, contenido detrás de cámaras y momentos destacados en tiempo real.

Para facilitar el acceso a la información, WhatsApp creó un directorio dedicado al fútbol. Este espacio reunirá equipos favoritos, resultados recientes y novedades relacionadas con el torneo.

Otra de las funciones permitirá que los canales publiquen estados. Estos aparecerán junto a los estados tradicionales de los contactos.

Los usuarios podrán ocultar los estados de cualquier canal o dejar de seguirlo cuando lo consideren necesario.

Meta AI ofrecerá actualizaciones instantáneas

WhatsApp también integró el apoyo de Meta AI, impulsada por la tecnología Muse Spark.

La herramienta ofrecerá información inmediata sobre posiciones de los torneos, datos de jugadores y recomendaciones de lugares cercanos para observar los partidos.

Mensajes y llamadas mantienen la privacidad

La compañía recordó que los mensajes y llamadas personales continúan protegidos mediante cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada.

Según WhatsApp, esta protección garantiza que conversaciones, predicciones deportivas y notas de voz permanezcan únicamente entre los participantes que las comparten.