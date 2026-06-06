Tecnología

WhatsApp lanza funciones clave para vivir el Mundial 2026: esto es lo que ahora puede hacer en la app

Los usuarios encontrarán nuevas formas de interactuar durante la competencia, desde videollamadas temáticas hasta funciones exclusivas en canales y Meta AI

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Por Silvia Ureña Corrales
Los aficionados al fútbol tendrán nuevas herramientas en WhatsApp para compartir partidos, consultar información y vivir la competencia.
Los aficionados al fútbol tendrán nuevas herramientas en WhatsApp para compartir partidos, consultar información y vivir la competencia. (WhatsApp/WhatsApp)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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