WhatsApp lanza funciones clave que cambian la forma de usar la app: esto es lo que ahora puede hacer

WhatsApp incorpora funciones para gestionar almacenamiento, usar dos cuentas y mejorar chats con inteligencia artificial y transferencia de datos.

WhatsApp anunció una serie de nuevas funciones enfocadas en mejorar la organización de chats, facilitar el uso en varios dispositivos y reforzar la experiencia con herramientas de inteligencia artificial. Las actualizaciones ya se implementan de forma progresiva.

La plataforma busca simplificar tareas cotidianas. También pretende optimizar el manejo de archivos y conversaciones personales y laborales.

Una de las principales novedades es la opción de liberar espacio sin borrar chats completos. Ahora usted puede eliminar archivos pesados desde conversaciones específicas. Esta herramienta permite conservar el historial de mensajes. El acceso se realiza desde el nombre del chat en la sección de administración de almacenamiento.

Otra mejora relevante es la transferencia de chats entre plataformas. El sistema permite mover conversaciones desde iOS hacia Android. También funciona dentro del mismo sistema operativo. El proceso se realiza con pocos pasos. Incluye mensajes, fotos y videos.

WhatsApp también habilitó el uso de dos cuentas en un mismo teléfono con iOS. Esta opción ya existía en Android. Ahora usted puede separar su vida personal y laboral sin usar dos dispositivos. La aplicación muestra la foto de perfil para identificar cada cuenta.

En el apartado de interacción, la app incorpora sugerencias de stickers. El sistema propone opciones según los emojis que usted escribe. Esto facilita responder con elementos visuales de forma más rápida.

La plataforma integró funciones de edición de fotos con inteligencia artificial. Usted puede modificar imágenes antes de enviarlas. Es posible eliminar objetos, cambiar fondos o aplicar estilos. Estas herramientas no están disponibles para todos los usuarios.

Otra novedad es la mejora en la función de ayuda para escribir con IA. El sistema sugiere borradores de mensajes según el contexto del chat. La herramienta mantiene la privacidad de las conversaciones.

WhatsApp indicó que estas funciones estarán disponibles para todos los usuarios en el corto plazo. La compañía busca una experiencia más simple y flexible.