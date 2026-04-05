Tecnología

WhatsApp lanza funciones clave que cambian la forma de usar la app: esto es lo que ahora puede hacer

WhatsApp renueva su aplicación con herramientas que facilitan la organización de chats, el uso en varios dispositivos y nuevas opciones con IA

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Por Silvia Ureña Corrales
WhatsApp incorpora funciones para gestionar almacenamiento, usar dos cuentas y mejorar chats con inteligencia artificial y transferencia de datos.
WhatsApp incorpora funciones para gestionar almacenamiento, usar dos cuentas y mejorar chats con inteligencia artificial y transferencia de datos. (WhatsApp/WhatsApp)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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